小國大戰力！新加坡將成美國外首個陸基F-35B操作國

美軍F-35B戰機。（取自DVIDS）



新加坡預計在2026年底前接收首批4架具短場起飛和垂直降落能力的F-35B戰機，將成為美國之外首個在陸地基地、而非航空母艦上操作這款戰機的國家。這項決策凸顯新加坡雖僅有約600萬人口、728平方公里國土，卻擁有現代化、高科技空軍的戰略野心。

《歐亞時報》（EurAsian Times）報導，新加坡預計在2026年底前接收首批4架具備短場起飛和垂直降落（STOVL）能力的F-35B匿蹤戰機。隨著這批戰機到位，新加坡將成為全球除美國之外，第1個在「陸地基地」、而非航空母艦上操作F-35B戰機的國家。

廣告 廣告

新加坡國土總面積僅728平方公里，傳統空軍基地的建設空間極為有限。這使得F-35B戰機的運作能力格外重要，這款機型可從高速公路、簡易前線據點，甚至是小型混凝土起降場起降。

雖然新加坡與任何國家並無重大領土爭端，但北京在南海日益擴張的軍事部署，可能讓它感到憂慮。軍事專家指出，新加坡採購F-35B戰機的決策，部分原因可能是基於潛在的中國威脅。

新加坡F-35機隊總數增至20架

新加坡早在2010年代初期便開始評估F-35戰機。歷經近10年的考量後，最終於2019年簽署價值27.5億美元（約869億新台幣）的合約，批准採購4架F-35B戰機，並附帶再購8架的選項，以汰換老化的F-16戰機機隊。該選項已於2023年啟動，讓新加坡採購的F-35B戰機總數達到12架。

不過，到了2024年2月，新加坡認為仍需更多第5代匿蹤戰機，因此再追加訂購8架F-35A戰機，讓整體F-35戰機機隊總數增至20架。

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）先前指出，F-35戰機能在高度脆弱的空軍基地設施之外運作，「對土地稀缺的新加坡而言，是1項關鍵能力」。由於國土面積狹小，F-35B戰機能分散部署到強化道路甚至是小型混凝土場地的能力，意義格外重大。

新加坡空軍操作多款美製戰機

新加坡人口約600萬，土地面積僅約728平方公里，是全球最小的國家之一，本質上屬於城邦國家。雖然如此，新加坡空軍（RSAF）卻擁有1支現代化、高科技機隊，經常被評為東南亞最先進的空軍力量。





新加坡空軍操作多款美製戰機，構成它的作戰機隊主力。目前約有60架F-16C/D Block 52多用途戰機服役，執行偵察、對地攻擊和空對空作戰任務。這些戰機是新加坡戰鬥機隊骨幹，並已完成升級，配備先進航電系統，包括諾曼（Northrop Grumman）公司的AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達、改良型敵我識別系統，以及Link 16數據鏈，屬於「Viper Block 70/72」現代化計畫的一部分。





新加坡空軍還擁有40架F-15SG戰機，這是F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機的客製化版本。這款機型針對遠程制空、精準打擊還有海上作戰進行最佳化設計，配備先進AESA雷達、頭盔顯示系統，並能搭載多種武器，包括致命的AIM-120 AMRAAM中程空對空飛彈，以及聯合直接攻擊彈藥（JDAM）精準導引炸彈。





另外，新加坡空軍還運作約19架至20架波音AH-64D「阿帕契」攻擊直升機，用於反裝甲、近接空中支援和護航任務。這些直升機配備「長弓」射控雷達、地獄火飛彈、Hydra火箭彈以及30公厘鏈砲，使它在城市及海上環境中具備高度作戰效能。

新加坡空軍同時操作CH-47「契努克」運輸直升機，執行搜救、部隊運輸、災害救援等多元任務。

更多上報報導

阿布達比和平談判卡關 澤倫斯基揭美俄密談12兆美元經濟協議

華郵史上最黑暗一週 裁掉1/3員工後執行長路易斯火速下台

日本大選高市設定最低勝敗線 243席、261席、310席各有何意義？