小國如何在印太生存？紐西蘭學者：臺灣必須清楚自身定位

東海大學政治學系、中國大陸暨區域發展研究中心以及亞洲政經與和平交流協會於於12月2日共同舉辦「中國在印太」系列座談，由東海大學政治學系張峻豪主任暨協會理事長主持，邀請紐西蘭坎特伯里大學（University of Canterbury）政治學系陳永福教授專題演講，中興大學國政所蔡東杰教授、東海陸研中心林子立主任與東海政治系吳俊德助理教授三位學者共同與談。

主持人張峻豪表示，「中國在印太」系列座談打破過去單純從美國或臺灣本位思考的觀點，透過跨國視野理解中國行為邏輯，以地緣政治、經貿結構與區域安全等視角，分析中國的印太戰略布局，也探討臺灣如何在國際局勢當中定位自身價值。

紐西蘭視角：小國如何在大國競逐當中尋找生存空間

陳永福長期參與紐西蘭外交政策的討論，他認為印太局勢的核心已經不是單純的美中競逐，而是牽動周邊國家安全、經濟決策與外交走向的結構性變動。紐西蘭等中小國家更加體認到「地理與結構限制」的重要性：在中國影響力提升、美國戰略冷熱不定的背景之下，小國必須清楚自身利益與定位，才能避免隨波逐流。

他接著指出，中國龐大的經濟量體足以撼動全球商品價格，進而引發各國保護主義反彈；同時，中國在南太平洋、非洲與其他西方缺乏深度參與的地區推動基礎建設和投資，反映「以長期耐心累積影響力」的戰略模式。陳永福強調「臺灣必須知道自己站在哪裡，否則只能被外力左右」，中小國仍能透過「理念外交」以及跨區域合作創造影響，而臺灣在這方面絕對具備實力。

蔡東杰指出，臺灣對中國的觀察與分析愈趨西化，而逐漸喪失理解中國文化脈絡的優勢。中國外交並非完全遵循西方主流的權力政治邏輯，其行動往往混合歷史觀、文化觀與自身在第三世界耕耘的長期策略。他也認同，中國更擅長在「西方忽略之處」累積影響力，並以長期關係與政治互惠取代短期商業利益。

針對美中競爭 台灣需快速調整同步因應

林子立提到，中國已形成全球供應鏈核心的經濟結構，且具有強大的出口能力，當前挑戰在於「如何調整經濟模式與治理邏輯」。在南太平洋等地區觀察到的中國「過剩產能外溢」、「地方政府在外投資失靈」、「尋找在地協力者」等現象，其實反映內部治理結構的外部延伸，是理解中國的重要切入點。

吳俊德從美國政策切入，指出川普2.0的貿易戰、科技戰與政策迅速且反覆不定，使原本熱烈討論的印太戰略突然「消失不見」，而未來美國是否會重啟仍不清楚。臺灣需要在不斷變動的美中競爭模式中「快速調整、同步因應」。他也提醒，美國對各個區域的重視並不是如此穩定，臺灣身為高度外貿導向的島國，一定會受大國競逐的影響，因此更需穩定地建立自身策略、強化與多國的制度合作。