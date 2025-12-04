小國如何在印太生存？紐西蘭學者：臺灣必須清楚自身定位
東海大學政治學系、中國大陸暨區域發展研究中心以及亞洲政經與和平交流協會於於12月2日共同舉辦「中國在印太」系列座談，由東海大學政治學系張峻豪主任暨協會理事長主持，邀請紐西蘭坎特伯里大學（University of Canterbury）政治學系陳永福教授專題演講，中興大學國政所蔡東杰教授、東海陸研中心林子立主任與東海政治系吳俊德助理教授三位學者共同與談。
主持人張峻豪表示，「中國在印太」系列座談打破過去單純從美國或臺灣本位思考的觀點，透過跨國視野理解中國行為邏輯，以地緣政治、經貿結構與區域安全等視角，分析中國的印太戰略布局，也探討臺灣如何在國際局勢當中定位自身價值。
紐西蘭視角：小國如何在大國競逐當中尋找生存空間
陳永福長期參與紐西蘭外交政策的討論，他認為印太局勢的核心已經不是單純的美中競逐，而是牽動周邊國家安全、經濟決策與外交走向的結構性變動。紐西蘭等中小國家更加體認到「地理與結構限制」的重要性：在中國影響力提升、美國戰略冷熱不定的背景之下，小國必須清楚自身利益與定位，才能避免隨波逐流。
他接著指出，中國龐大的經濟量體足以撼動全球商品價格，進而引發各國保護主義反彈；同時，中國在南太平洋、非洲與其他西方缺乏深度參與的地區推動基礎建設和投資，反映「以長期耐心累積影響力」的戰略模式。陳永福強調「臺灣必須知道自己站在哪裡，否則只能被外力左右」，中小國仍能透過「理念外交」以及跨區域合作創造影響，而臺灣在這方面絕對具備實力。
蔡東杰指出，臺灣對中國的觀察與分析愈趨西化，而逐漸喪失理解中國文化脈絡的優勢。中國外交並非完全遵循西方主流的權力政治邏輯，其行動往往混合歷史觀、文化觀與自身在第三世界耕耘的長期策略。他也認同，中國更擅長在「西方忽略之處」累積影響力，並以長期關係與政治互惠取代短期商業利益。
針對美中競爭 台灣需快速調整同步因應
林子立提到，中國已形成全球供應鏈核心的經濟結構，且具有強大的出口能力，當前挑戰在於「如何調整經濟模式與治理邏輯」。在南太平洋等地區觀察到的中國「過剩產能外溢」、「地方政府在外投資失靈」、「尋找在地協力者」等現象，其實反映內部治理結構的外部延伸，是理解中國的重要切入點。
吳俊德從美國政策切入，指出川普2.0的貿易戰、科技戰與政策迅速且反覆不定，使原本熱烈討論的印太戰略突然「消失不見」，而未來美國是否會重啟仍不清楚。臺灣需要在不斷變動的美中競爭模式中「快速調整、同步因應」。他也提醒，美國對各個區域的重視並不是如此穩定，臺灣身為高度外貿導向的島國，一定會受大國競逐的影響，因此更需穩定地建立自身策略、強化與多國的制度合作。
其他人也在看
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 60
普丁將訪印度突圍川普 當石油武器超級推銷員｜#鏡新聞
俄羅斯總統普丁即將要在12/4，暌違4年展開為期兩天的印度國是訪問，他將率領俄羅斯工商代表團，拜會印度總理莫迪，一方面推銷俄羅斯石油跟武器，另一方面要透過印度，取得石油設備所需的零件和技術。至於印度也想入手俄羅斯的軍備，俄印兩國深化合作，想要突圍地緣政治壓力各取所需。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 13
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
政治中心／綜合報導中國近期對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗一席「台灣有事」的言論，讓中國敏感神經再度被挑起。中國外交部近期再次重提二戰後的《舊金山和約》無效，並稱台灣沒有外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3）日受訪指出：「我就在這裡。」針對高市早苗的言論讓北京當局相當不滿，林佳龍2日接受《彭博社》專訪時提到，中日爭議可能會延續約1年左右。相關報導曝光後，中國外交部發言人林劍則在例行記者會上蠻橫發言，再度重申「台灣是中國的一部分」，並稱台灣「沒有什麼外交部長」。林佳龍表示，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（圖／民視新聞資料照）面對中國的嗆聲，林佳龍今日赴立院備詢前公開受訪表示，台灣早已具備國家任何定義與條件，中華民國在國際上也具備行使主權的能力。至於《舊金山和約》，林佳龍強調那是國際承認的條約。對於中國嗆台灣無外交部長，林佳龍回應：「我就在這裡。不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」原文出處：中國稱台沒有外交部長！林佳龍霸氣喊「我就在這」：台灣護照可走遍天下 更多民視新聞報導麥玉珍台中「選到底」？突發3聲明「還標記黃國昌」2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效 府：持續深化台美關係
根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。美國國會日前通過這項法案，要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，提出計畫解除目前仍存在的美台交往限制。總統府今天表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，未來將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係。外交部長林佳龍說，雙方可以更完整互動，是台美關係正常化的進一步發展。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 178
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍：未來台美可在聯邦機關、代表處互動
美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，台美關係邁進一大步，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，川普正式簽署台灣保證實施法案，自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 13 小時前 ・ 10
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 109
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 9
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1040
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 5
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 131
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前 ・ 21
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 493
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前 ・ 8