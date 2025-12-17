小坪數也有滿滿活動空間！21 坪預售屋訂製腳踏車架，專屬健身空間打造有自然相伴的健康休閒生活
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 舨舍空間設計
小編帶你看好宅
這間為熱愛運動的屋主夫妻打造的空間，不僅是休息的港灣，更是日常鍛鍊身心的理想場所。設計師顏善松將「運動」元素巧妙融入整體空間，在有限的坪數中，透過格局調整和開放式設計，創造出寬敞舒適的運動環境。在預售屋階段即參與規劃，21 坪住宅對原有的三房格局進行微調，釋放出更多的公共空間，讓夫妻倆能自在地進行居家運動。
進門玄關於客變階段便已規劃出合適的尺度，預留足夠的空間擺放電子衣櫥，提升歸家的便利性。是內空間設計以運動感結合工業風為主軸，搭配溫暖的木質元素與流暢的開放動線，營造出充滿生活節奏感的氛圍；設計團隊打破傳統健身房的獨立概念，讓運動自然融入日常。於客廳大面落地窗前，訂製金屬掛架放置腳踏車，讓屋主在訓練時也能欣賞窗外綠意，享受身心舒暢的體驗。為了維持空間整潔，設計師特別配置開放式收納層架，讓所有健身器材都能井然有序地歸位。此外，考量到屋主對露營的熱愛，還特別打造了結構穩固的鋼架儲藏室，滿足帳篷與重裝備的收納需求。公領域的核心區域圍繞著「運動」主題，同時也兼顧了日常生活的多元需求。
餐廚區則以大型中島結合多功能餐桌，不僅滿足用餐需求，也能作為閱讀或工作的場域。設計中融入了隱藏式神龕設計，透過滑門將傳統祭祀空間巧妙收整，避免了視覺上的突兀感。客廳的電視牆則以石材搭配隱藏門設計，整合視聽設備與收納，維持了空間的簡潔與視覺的流暢性，讓整個公領域在視覺上更顯開闊。
小編的最愛
私領域延續了廳區的整體色系，營造出寧靜舒適的休憩氛圍；主臥房透過床頭端景櫃與玻璃屏風，拉開床鋪與浴室的距離，有效隔離光線與濕氣，為屋主創造一個安穩的睡眠環境。主衛浴設計也充分考量到屋主的運動需求，配置了大量的收納櫃，方便運動衣物與用品的歸位。特別設置的隱藏式插座方便為電動牙刷和刮鬍刀充電；加裝電熱毛巾架，不僅能除濕也能保暖，大大提升了日常使用的舒適度與便利性，讓屋主在運動後能享受更放鬆的沐浴體驗。
舨舍空間設計有限公司／顏善松 Henry Yen
地址：台北市大安區信義路三段202號7樓
電話：02-27000760
Email：deckinghouse@gmail.com
網站：http://www.deckinghouse.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
