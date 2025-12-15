小型企業人力提升計畫 助創意產業走向國際

中彰投分署為企業舉辦小型企業人力提升計畫說明會。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

為協助我國五十人以下的小型企業強化人才培訓發展，勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，透過輔導諮詢及訓練執行等服務提供，助力企業轉型升級，員工穩定就業。位於台中的微笑元素創意概念公司自一一一年起積極參與該計畫，在勞動力發展署中彰投分署的專業輔導、課程規劃與訓練補助支持下，順利將藝術工藝融入綠能生活，讓經營的手工單車品牌從台灣走向國際舞台，朝向更高端、更永續的營運模式升級。

微笑元素創意概念公司初期員工只有十八人，自創手工單車品牌SEic，經營願景是將工藝之美注入每一輛單車，也延伸至顧客體驗。為了讓品牌能在市場站穩腳步，該公司申請參加「小型企業人力提升計畫」，透過計畫培訓與顧問輔導機制，打造系統化人才培育制度，包括組織診斷、營運策略諮詢及課程客製化，一共規劃四十七堂培訓課程、累計近一百五十人次參訓。培訓內容涵蓋品牌行銷、跨部門協作、國際服務禮儀、客訴管理到數位工具應用等多元面向，與公司強化品牌體驗、擴展國際市場的方向高度契合。

廣告 廣告

該公司林專員分享，課程讓他學會如何在抱怨中找到需求，轉危機為契機，甚至讓不滿的顧客變成最忠實的支持者。另一位蔣專員則提到，透過課程學會記錄與分析客訴案例，使團隊面對挑戰時能迅速判斷、有效應對。

該公司表示，透過計畫的協助，不僅強化員工專業，也把品牌價值從工藝延伸到人員素養、跨部門合作與數位能力，公司團隊目前也成長為三十三名員工，使整體營運更具結構性，在面對實際市場壓力時更具韌性。未來公司也將持續以培訓為基礎，深化永續理念，讓台灣的生活美學與綠能科技在全球舞台上被看見。