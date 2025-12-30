小型企業創新計劃加碼 明年起研發補助最高1200萬元

（中央社記者曾筠庭台北30日電）為加大鼓勵中小企業投入創新研發，中企署今天表示，「小型企業創新研發計畫（SBIR）」自明年1月1日起全面調高補助金額上限，先期研究階段（Phase 1）最高補助至150萬元，研究開發（Phase 2）與加值應用（Phase 2+）最高為1200萬元及600萬元。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿說明，SBIR計畫持續優化申請流程與審查機制，先期研究階段以簡報取代計畫書，讓創新構想能更快落地。配合新制上路，明年起將同步增設「專利申請費」補助，支持企業於研發初期即布局國內外專利，協助研發成果轉化為核心資產。

廣告 廣告

中企署指出，今年SBIR共核定634件創新研發案，政府補助金額超過4.5億元，帶動中小企業投入約9.3億元研發經費，產出144項創新產品；其中AI相關技術研發占比最高，達35%，其餘涵蓋半導體、衛星通訊、無人載具、智慧製造、智慧醫療及淨零科技等領域。

中企署表示，相關研發成果已協助企業創造逾新台幣33億元海內外營收，年增率約7%，並成功拓展歐洲、日本及東南亞等市場。

此外，為強化研發成果與市場接軌，中企署自去年起導入「主題式徵案」機制，促成中小企業跨域結盟，2年來已推動35個產業聯盟，促成AI嵌入式工具機、智慧販賣機及AI醫療影像等產品打入國際市場。

中企署指出，明年度主題式徵案將聚焦「無人載具應用」、「AI智慧應用」及「淨零應用」三大領域，並輔導企業設定商轉指標、強化智財布局與資安認證，同時對接國際展會與通路資源；目前已吸引113案、245家中小企業報名，顯示中小企業對加速商業化的高度需求。

中企署強調，未來SBIR計畫將持續引導中小企業投入量子科技、光通訊及機器人等前瞻技術研發，協助企業強化下一世代核心競爭力。中企署鼓勵有志將創意轉化為營收的中小企業踴躍申請SBIR計畫，善用政府加碼的補助資源，若有相關問題可撥打免付費專線0800-888-968。（編輯：林淑媛）1141230