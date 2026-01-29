小型禽流感為何比照豬瘟防疫？盧秀燕這麼說

▲台中市長盧秀燕強調，台中是都會型城市，且對食安非常重視，發生禽流感當然要嚴陣以待。（圖／台中市政府提供，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 台中市發生蛋雞場業者隱匿禽流感疫情，市長盧秀燕第一次對外說明時，即宣布成立前進指揮所，引起部分縣市業者不解，因為今年以來不到一個月，台灣已發生7起禽流感，且其他6場規模都比豐康牧場大，光是嘉義縣就撲殺近14萬隻雞，外界懷疑盧秀燕被去年的非洲豬瘟嚇得不輕，盧秀燕則表示，台中市是都會區且是大城市，一直對食安採取嚴格標準，當然要嚴陣以待。

根據農業部防檢署統計，今年以來已有屏東、台南、嘉義3縣市傳出禽流感，已撲殺15萬7325隻雞，疫情最嚴重的嘉義縣有4場，撲殺13萬7849隻。台中市是第7場，也是緯度最北的縣市，預計撲殺5千隻，若加上已死的2千隻，在養數量7千隻只有嘉義縣撲殺數量的20分之1。

廣告 廣告

台灣每年禽流感少說有2、30場，最嚴重的2015年甚至撲殺1004場，由於豐康牧場禽流感的在養規模相對少，以致昨天上午盧秀燕列席市議會前，宣布中市府已緊急成立前進指揮所，其他縣市業者不禁訝異問「有這麼嚴重嗎」、「把流行性感冒當黑死病來治」、甚至懷疑台中「去年被豬瘟嚇得不輕嗎」？

▲今年1月以來，台灣已發生7場禽流感疫情，前6場已經撲殺15萬餘隻雞。（圖／翻攝農業部防檢署網站，2026.01.29）

盧秀燕今（29）日被媒體問及為何需要成立前進指揮所？她表示台中禽流感疫情「確實比較小場」，但相比其他農業縣市，台中屬於都會區城市，食安標準一向比別人嚴格，市民的要求也比較高，必須公開透明地讓大家了解處置情形，才能安心。

前進指揮所發言人、副市長鄭照新則補充，2026年短短不到一個月，台中已是全國第4個禽流感的感染城市，雖然規模最小，卻是中南部這波疫情蔓延的受災城市。身為全國第2大城必須高度警戒，不能成為禽流感疫情的破口。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鍾東錦氣炸！禽流感蛋7千多台斤幾全吃下肚 6成5賣到苗栗

苗栗「棄屍」找到凶手！豐康禽流感吹哨者曝：死雞和雞蛋同時出場

巷仔內／最小場禽流感視同政治作戰 盧秀燕絕不讓豬瘟事件重演