小天使群英會學長姐回家傳承感謝 台電 x 一粒麥子關懷弱勢家庭孩童課後陪伴

▲壓軸的和平長老教會課輔班學童演唱中文、阿美族語融合的「美好的今天」曲目。

【記者 朱達志／台東 報導】

因為有你，點亮孩子的夢 持續十九年讓火金姑持續發光

由台灣電力公司支持一粒麥子基金會的火金姑計畫，今年已邁入第十九年。每年十二月該計畫的「弱勢家庭兒童課業輔導班」學童齊聚一堂，在「小天使群英會」上以才藝會友。今（六）日舉行的第十九屆小天使群英會，十九位已就讀國、高中的學長姐不僅回來與學弟妹們一起同台共舞，還將象徵傳承的肩帶交給學弟妹，同時準備「感謝披肩」獻給台灣電力公司，感謝台電長年來對課輔班學童的守護、支持，成為照亮孩子的力量。

傳承與感謝

台電自2007年九月啟動弱勢家庭孩童課後陪伴的「火金姑計畫」，陸續認養一粒麥子基金會的課輔班。今天約有一百一十位來自台東、花蓮八個課輔班的學童在台東基督教醫院恩典樓十一樓大禮拜堂的「小天使群英會」齊聚。

活動一開始，四位中華晨光全人關懷協會喜樂之家課輔班學生擔任小小火金姑，在漆黑的舞台上舞蹈著，成為會場中的光點，引領八個課輔班小朋友陸續進場。最後由台電公眾服務處處長袁梅玲與小小火金姑一同啟動電力，點亮會場。隨後每個課輔班學童輪番上台，賣力表演準備多時的舞蹈與才藝。

▲中華晨光全人關懷協會喜樂之家課輔班帶來的舞蹈表演十分吸睛，小朋友說感謝老師的鼓勵，讓他們終於做到了。

舞台上的表演學童中，有不少年齡明顯較長的，原來是已升上國、高中的學長姐特地回到小天使群英會上，重溫國小的快樂回憶。就讀台東高商三年級的蘇昱瑋表示，在課輔班最開心的是可以交到不同學校的同齡好朋友，還認識了耶穌基督。課輔班老師陪伴、關懷與幫助需要的人，深深影響著自己，即使已經國小畢業多年，還是很樂意偶爾回課輔班協助老師。

與蘇昱瑋一同重返小天使群英會的學長姐共有十九位，發聲勉勵學弟妹們，好好把握課輔班的學習時光之外，由十九歲的蘇昱瑋代表將象徵傳承的肩帶，交給課輔班中年紀最小的國小一年級生呂聖祈，象徵「十九年的傳承」。也預先準備了兩條感謝披肩，披在台電貴賓的身上，感謝台電十九年來猶如火金姑照亮著學童們，更帶來光與電，點亮孩子的夢。

▲台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲致贈連鎖超商禮券。

迎接十九，開啟二十

一粒麥子基金會台東服務中心副主任王李淑燕表示，台電支持一粒麥子的弱勢家庭兒童課輔班已經十九年了，這是一個難能可貴的里程碑，「九」在傳統文化中寓意長長久久。自己跟課輔班也很有淵源，多年前還是全職媽媽時，曾在達旺浸信會課輔班擔任老師，圓了自己當老師的夢想。今年小天使群英會的主題「因為有你，點亮孩子的夢」是因為台電看見了課輔班對學童們的幫助，長期且持續支持「火金姑計畫」，讓他們成年之後有能力面對種種挑戰。

台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲表示，台電秉持深化關懷與社會共存共榮理念，長期且持續參與「火金姑計畫」，助小朋友能築夢踏實。「每年此時都想著要回來，看看課輔班小朋友，看著大家成長與進步就感到非常開心。而這十九年來，我們一起到過台東海濱公園玩定向活動、到台東區處體驗當台電職人等，期盼未來課輔班的學生長大後也願意投考台電，成為台電公司的一員。」台電也為每位小朋友準備了連鎖超市禮券，同時頒獎鼓勵各班表現優良、閱讀徵文比賽成績優異的同學，願課輔班同學感受到滿溢的愛與關懷，補充電能，在新的一年持續放電。（照片記者朱達志翻攝）