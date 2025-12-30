小天使踩街 臺西警宣導交通安全

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為讓幼童在歡樂活動中學習交通安全觀念，四湖鄉立幼兒園日前舉辦踩街嘉年華，雲林縣警察局臺西分局不僅派員協助交通管制，也主動加入踩街行列，將交通與婦幼安全宣導融入活動中，讓安全教育變得更生活化。

活動當天，警方在踩街隊伍出發前，先向幼童與家長說明過馬路時的注意事項，包括走斑馬線、停看聽及舉手示意等基本觀念，提醒大家隨時留意左右來車，避免意外發生。小朋友們專心聆聽，並跟著員警一起實際演練，學習效果十足。

當踩街隊伍行經四湖菜市場，孩子們身穿聖誕造型服裝，成為街頭最吸睛的焦點。警方則沿途向民眾宣導行人優先的用路觀念，呼籲駕駛人行經人多路段務必減速慢行、禮讓行人，營造友善安全的交通環境。

同時，警方也不忘提醒民眾遵守交通規則，包含機車騎士要戴好安全帽、酒後不開車、遵守號誌、不超速不逆向，降低交通事故風險，守護每一位用路人的安全。

臺西分局強調，婦幼安全與交通安全密不可分，警方未來將持續透過宣導、勤務與取締作為，強化民眾守法觀念，特別是保護幼童行的安全，讓每一場活動都能在歡樂中圓滿落幕，平安回家。（照片／臺西分局提供）