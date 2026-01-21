「小太陽」嫩兒暖男基因大爆發 換尿布甜喊「謝謝爸爸」萌翻劉冠廷

劉冠廷為家扶基金會代言寄養家庭活動，呼籲大家可以主動去了解寄養服務，就對寄養家庭是很大的鼓勵。（家扶基金會提供）

男星劉冠廷今（21）日出席家扶基金會寄養家庭招募活動，擔任年度代言人。除了呼籲社會大眾投入寄養家庭行列，劉冠廷在受訪時話題始終離不開將滿2歲的寶貝兒子「小太陽」。他感性分享夜間在幫兒子換尿布時，兒子半夢半醒時竟對他說「謝謝爸爸」，他頓時感到心中湧出一道暖流。

多間愛心企業一起響應寄養家庭活動號召。（家扶基金會提供）

簡單的4個字，讓身為人父的劉冠廷當場愣住，隨即湧上滿滿的幸福感。劉冠廷笑稱：「沒想到換尿布也能換到這麼有成就感，那一刻真的覺得再累都值得了！」他透露，現在算是脫離了新手爸媽的慌亂期，比較從容了，但還沒到「游刃有餘」；自己最喜歡為兒子讀繪本、講故事，最近發現「小太陽」語言組織的能力大爆發，自己都驚奇他從哪裡學會講這些句子；此外「小太陽」的模仿能力也很強，某次開車他原本想停的停車位被停走，當下脫口而出「可惡」，馬上就聽見後座傳來奶音版的「可惡」，嚇得他直提醒自己以後講話要注意，不能帶壞小孩。

談到兒子的性格，劉冠廷眼神中滿是驕傲。他觀察到小太陽似乎完全遺傳了他與小豆的「演戲細胞」，甚至很愛玩猜兒歌遊戲，往往在歌詞還沒出來前就猜到是什麼歌，媒體現場打趣問到，小太陽未來是否會接班父母走上星路？更有記者力拱，依小太陽現在展現出的表演欲與台風，或許未來能成為金馬獎最年輕的主持人，或是可去劇組客串演出。劉冠廷聽聞後大笑表示：「如果他真的有興趣，我們當然支持，但目前還是希望他健康快樂長大就好。」

目前對生二胎還沒有計畫，但劉冠廷認為，有一些家庭會以寄養行動達到讓寄養兒少與家庭孩子互動作伴的目的。（家扶基金會提供）

在分享育兒樂趣之餘，劉冠廷不忘回歸代言人身分。他表示，自從有了小太陽後，更能體會孩子需要穩定愛護環境的重要性。他呼籲大眾關注家扶基金會的寄養家庭計畫：「每個孩子都值得在充滿愛的環境下長大，希望更多家庭能伸出援手，讓需要幫助的孩子感受到家的溫暖。」

農曆新年劉冠廷還是會回屏東老家過年，他自曝每年大年初一村子都會固定去廟裡拜拜，而他也會被看著他長大的村民叫去拜拜，順便當人形立牌與大家合影，婚後更是連老婆孫可芳也一起當人形立牌。他今年手握2部賀歲片《雙囍》與《功夫》，因此大年初四就要開工跑映後，不過原則上會以他擔任男主角的《雙囍》為主，並打趣如果忙不過來就讓與他常被路人認錯的張軒睿代班；而他早前客串《大濛》的飛賊「高金鐘」一角，存在感高到導演陳玉勳甚至考慮寫外傳劇本，加上《影后》客串又爆出「初戀你我他媽媽」的熱哏，這種「無心插柳柳成蔭」的狀況在劉冠廷身上一再發生。

被問到會比較想演「高金鐘」外傳或《初戀你我他媽媽》，劉冠廷大笑：「還是高金鐘啦，《初戀你我他媽媽》太鬧了，還要跨性別，難度太高，而且本來就只是隨口一個靈光一閃，況且和嚴藝文導演也沒再談起這件事。」不過劉冠廷還是很感謝各位導演願意把一些怪怪的角色交給他發揮，但他自己每次客串角色都比主演作品還緊張，怕在短時間內無法與劇組融合得很好，很感謝劇組的包容。

