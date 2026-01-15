小女孩因神似《我的英雄學院》轟焦凍爆紅！一年後圓夢見到配音員超暖心
自 2014 年開始連載起，這 12 年間《我的英雄學院》早已在全球各地累積了許多粉絲，成為世界知名的動漫作品。而在一年前，國外有位臉上有著胎記的小女孩驚喜的發現，自己竟與《我的英雄學院》中的知名角色轟焦凍而引起熱疫病爆紅，而一年之後，日前這位小女孩真的扮成轟焦凍，與自己心中的超級英雄，轟焦凍的英文配音員David Matranga 碰面了，並且也獲得了 David Matranga 送給她的小禮物，再度掀起熱議。
綜合外媒報導，事實上，這位胎記很像轟焦凍的小女孩事實上去年就爆紅了，她很開心自己很像這位超級英雄，很開心的在爆紅的影片中表示：「我們有一樣的印記，是一樣的！」當初這件事也引起了轟焦凍聲優梶裕貴的注意，他當時表示很開心轟焦凍這個角色的悲傷故事竟能讓這位小女孩的生活變得輕鬆，掀起熱議。
而在日前一個動漫活動中，轟焦凍的英文配音員 David Matranga 也有出席，那個小女孩知道之後也很開心，特意扮成轟焦凍造型與 David Matranga 相見歡。而「轟焦凍」本人也很開心地告訴小女孩，自己其實非常偏心，但最喜歡的就是轟焦凍，整個場面看起來真的非常溫馨。
後續動漫平台 Crunchyroll 也特別致贈了這位小女孩轟焦凍與《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的小玩偶，除了讓這個小女孩感到開心之外，也讓這個故事有了一個圓滿結局。
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 10 小時前 ・ 277
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 4
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 17
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 13
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 80
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演
林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家
擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8