《左撇子女孩》一舉拿下金馬獎9項入圍，可說是今年的驚喜之作，將代表台灣角逐明年的奧斯卡最佳國際影片。全片以iPhone手機拍攝，所有鏡頭自然流暢到彷彿能感受劇中人物的呼吸，片中出現台灣的大街小巷、夜市、橋上擁擠車流、老公寓與機車，在視覺亂七八糟、關係烏七八糟的世界裡，完成小女孩版的「不可能的任務」。

電影描述淑芬（蔡淑臻飾）帶著21歲的宜安（馬士媛飾）與5歲的宜靜（葉子綺飾）到台北夜市擺麵攤辛苦討生活，家人都不願再往淑芬的大窟窿貼錢，但在旁邊擺攤的強尼（黃鐙輝飾）卻願意伸出援手，只是踩過大坑的淑芬並不願意接受他的好意。

外公看不慣小宜靜是左撇子，要她改掉，他告訴宜靜左手是「魔鬼手」，宜靜把這話當真，因為她發現自己的左手真的會做很多壞事，而且都是不能跟大人講的事；但在這個家庭中，其實每個人都有不能跟大人說的事。

電影裡經常運用兒童來代表純真，左撇子女孩就是電影的最大亮點。她相信身邊所有人講的話，而且把大家的話都牢牢記在心底，透過種種讓人哭笑不得的任務想要幫媽媽解決困難，成為片中的關鍵角色。葉子綺的演出自然到就像爸媽手機鏡頭底下的孩子，完全沒有「演出感」，可愛到令人驚嘆。

劇情直接挑戰台灣傳統家庭觀念，好比重男輕女、孝順長輩、左撇子一定要矯正等，透過劇情最後的大翻轉，所有的敘事又出現了新的意義，著實精彩。

片中的台灣元素其實有點老套，不過導演用離地很近的110公分高度，以5歲小孩的視線拍夜市，帶著觀眾與她一同絲滑穿梭在通化夜市的攤車窄巷與擁擠人潮中。雖然做生意人家的小孩往往缺少家人的呵護，但她卻自得其樂的冒險、交朋友，讓這個危如累卵的家庭找到基石。

電影的選角也很有意思，趙心妍飾演的外婆帶來口是心非的荒謬喜感，她的60歲壽宴將家族的矛盾冶為一爐，透過交叉剪接增加壓迫感，是段沒有追逐的追逐戲，讓觀眾為之緊張。

這部電影是跨國製作，旅美導演鄒時擎與老搭檔西恩‧貝克合作，西恩‧貝克今年以《艾諾拉》獲頒奧斯卡最佳影片、導演、原著劇本和剪輯，是低成本製作、小兵立大功的典範。

當政府拿出更多的預算，想要製作出規模更大、預算更高的作品，成果卻往往差強人意，其實《左撇子女孩》這類小品值得更多關注，只要一個動人的故事、有足以帶觀眾入戲的演員，即使主角只有5歲，也能讓作品綻放出光芒。（作者為作家）