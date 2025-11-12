小奶貓捉迷藏躲機車遭「當場逮補」 小手緊扒波麗士大人超萌眼神迷倒眾人

小貓被救出時小手緊抓警員，超萌模樣惹人疼愛。翻攝畫面

全台昨（11日）正值警戒鳳凰颱風侵襲之際，新北市鶯歌卻有1隻調皮的小奶貓躲進機車車殼當中，民眾發現機車傳來微弱貓叫聲，趕緊報案處理，警方到場後隨即通知車主，並由現場週邊的機車行協助打開車殼，最後由警員順利「逮補」大玩躲貓貓的喵星人，貓咪超萌眼神也迷倒眾人，當場就被民眾「收編」。

昨日上午將近11點，三峽警分局鶯歌派出所警員巡邏時，接獲民眾報案，稱鶯歌國華路旁有貓叫聲從機車車頭燈內傳出，疑似有小貓受困，警員獲知後立即趕到現場，確實聽見陣陣微弱貓叫聲，警員立即聯繫車主，而車主也配合救援行動趕到現場，但手邊也沒有工具能夠拆卸車殼。

所幸在現場旁即為1家機車維修行，警員前往詢問後，老闆義不容辭帶著工具協助拆卸車殼，隨後由警員仔細搜尋，果然在車燈處發現1隻蜷曲疑似受到驚嚇的小奶貓，警員戴上手套後，小心翼翼將小貓抱出，當下小貓伸出小手緊扒著警員的手不放，露出超萌的無辜眼神當場迷倒眾人。

經現場初步檢查後，確認小貓沒有外傷，但研判可能是出生未滿3個月的流浪貓，為了躲避風雨才鑽進機車車殼而受困，由於小貓超萌的模樣，當場就有熱心民眾表示願意收編，最後經由警方協助聯繫新北市動保處，民眾順利完成認養程序，讓小貓不用再繼續流浪街頭。



