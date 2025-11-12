小奶貓躲颱風鑽進機車中出不來 三峽警成「喵喵救援隊」成功抱出小賓士

小貓為躲避颱風鑽進機車中卻出不來，所幸有員警即時救援，小貓也當場被領養。（圖／翻攝畫面）

鳳凰颱風來勢洶洶，在全台各地造成狂風大雨，新北市鶯歌區有小貓疑似為躲避風雨，藏身進機車中卻無法脫身，焦急的在車內狂叫，被民眾發現後通報警方，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊連忙前往將牠救出，小貓則順利被領養，成功得到長期飯票。

11日上午10時許，正值鳳凰颱風侵襲之際，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱鶯歌區國華路一處路旁，一輛機車車頭燈內傳出微弱貓叫聲，疑似有小貓受困其中。

廣告 廣告

員警迅速趕赴現場，果不其然發現一台機車中斷斷續續發出微弱小貓叫聲，經聯繫車主到場，車主願意配合救援小貓行動，但手邊也無工具可進行車殼拆卸。

所幸隔壁便是一家機車維修行，陳員連忙向老闆詢問能否提供協助，老闆隨即義不容辭拎著工具過來、小心翼翼拆卸車頭外殼，接著由劉員確認查看，發現一隻受驚的小幼貓蜷縮在燈殼內。

劉員見狀，戴上手套細心將小貓抓出並初步檢查，確認小貓並無外傷，且出生應未足3個月，研判為流浪貓，可能是為了躲避風雨鑽入機車內部，卻無法自行脫困。

而現場有熱心民眾主動表示願意收養這隻小貓，員警也叮嚀民眾需向新北動保處申請「認養程序」，新北動保處也回覆，動保處感謝警察的義舉和民眾的善心，後續可以協助施打晶片、絕育及辦理認養程序，讓這隻小小喵星人，幸運在風雨中獲得一個溫暖的家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宜蘭大淹水「護理師冒險登竹筏」上班 鄉民代表：父親攜人車渡洪水

黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係

共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛