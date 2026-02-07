小姊弟逛NET「家扶禮券」被撿走 4千元全被花光

台南一對小姊弟日前在NET購買衣物時，不小心掉了4000元禮券，結果被其他人撿走後花光，讓小姊弟及家長相當難過。北台南家扶中心也指出，針對此事已報警處理，呼籲撿拾者盡快出面說明。

民眾在臉書「永康大小事」發文表示，1月30日有國小學童在NET購買衣物時，不小心掉了4000元禮券，後續被一名男孩撿到但對方並沒有歸還，也未交給櫃檯，反而和家人一起花掉4000元禮券。

原PO透露，遺失禮券的學童要結帳時，才發現4000元禮券不見了，還在櫃台默默等待，希望有人能撿到歸還。原PO呼籲撿拾者，過程已被監視器錄下，信封袋上還有名字，盡快前往派出所說明處理。

事件引起網友熱議，「如果是小孩撿到，家長應該要帶他一起交給警察，而不是一起幫著花」、「家長竟然帶頭做不好的示範，這孩子的教育堪憂啊」、「家扶信封，擺明了就是有資格領補助的人才會持有，這種錢都要黑？」。

對此，北台南家扶中心表示，姊弟倆是弱勢家庭，他們家長非常難過，不懂為何「還有人比他們更需要這筆錢」，而且從監視器可見，撿拾者打開信封檢查內容後，就直接去結帳，完全無視信封袋上的名字。針對此事，已報警處理，將通知3人到案說明。

