小姊弟「腸病毒未通報」害私小群聚！爆料家長氣炸：他們爸媽是醫護人員

記者洪正達／高雄報導

該間私小多名家長聯手指控小姊弟爸媽身為醫護人員，明知小孩確診卻隱匿不通報，使得校園發生群聚感染。（圖／翻攝畫面）

高雄鼓山區一間私立國小日前爆發出腸病毒群聚感染，受影響共4個班級、11個學童遭到感染，並往外擴散到校外國中生、3名嬰幼兒，至少有14人受到波及，經家長爆料，源頭來自於一對姊弟感染腸病毒後，家長選擇隱匿，還是讓小孩到校上課，最終引發校內群聚，衛生局則表示，目前已對該名家長依傳染病防治法開罰6萬到30萬元。

爆料家長就說，上星期一有一名5年級女童出現紅疹、水泡等現象，但僅聲稱是過敏、濕疹等，但校方也並未詳細詢問家長，直到1月12日當天，一名同校3年級的男童出現紅疹、水泡等腸病毒才會出現的典型症狀後，才通報確診為腸病毒個案。

豈料，腸病毒就此一發不可收拾，在接下來的13、14日間陸續有女童座位附近的多名同學接連遭到感染，其中1人甚至嚴重到脫水住院，再加上學校課程安排採取上課跨班、跨年級的方式授課，因此病毒也陸續擴散到二、三年，爆料家長氣憤的表示，由於姊弟染疫後未隔離也未通報學校，最終導致群聚感染發生。

此外，不僅校內發生群聚，腸病毒甚至蔓延到外校國中生、幼兒園中班幼兒、1歲嬰兒共3人，然而讓人無法理解的是，姊弟的雙親是醫療人員，讓家長不禁痛罵有醫療背景更應知道通報的重要性，卻選擇將病況隱匿，實在沒有公德心。

衛生局表示，高雄市政府衛生局1月13及14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查並由轄區衛生所進入校園進行防疫督導及環境清消。截至15日止，該校共有4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班）、共11名學童，於1月10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

學童的手腳出現腸病毒典型症狀。（圖／家長提供）

針對此案，衛生局疫調該校依規定通報，但經調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班學童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

由於調查隱匿通報屬實，衛生局將開罰姊弟家長6萬到30萬元。（圖／家長提供）

另查該學童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童就讀同校3年級之弟，1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日起即請假在家，惟衛生局防疫人員於1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

