《小姐不熙娣》何妤玟淚揭童年陰影

記者周毓洵／臺北報導

何妤玟在東森《小姐不熙娣》談及深埋多年的童年創傷，坦言自己曾因家庭經濟困境，在年僅三、四歲時被母親送往姨媽家寄養，直到多年後經過長期心理治療，才有勇氣正視並說出口。她自嘲那段日子就像「被當成人肉皮球來回拋接」，一席話讓現場氣氛瞬間凝重，也讓主持人與來賓全都紅了眼眶。

何妤玟回憶，當年母親為了照顧年幼的妹妹，在毫無預警的情況下將她送往姨媽家生活，對方嫁給美國人，讓她從小就進入全英文環境、就讀美國學校。表面看似「條件不錯」，但她卻坦言，年幼的自己其實充滿恐懼與不安，連哭著找媽媽都不敢。一年半後，因姨媽離婚，她又被送回母親身邊，童年時期反覆被送來送去，讓她至今仍留下深刻陰影，也長期受失眠與孤單感困擾。

何妤玟透露，這段經歷曾經影響自己很長一段時間，直到成年後接受心理治療，才慢慢學會整理情緒、理解母親的選擇。如今她選擇放下怨懟，認為母親在當時的環境下，已經做了能做的最好決定。

何妤玟（中）淚揭童年陰影！遭母寄養淪「人肉皮球」嘆：這段經歷需靠心理治療。（東森綜合台提供）