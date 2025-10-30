《小姐不熙娣》新班底！薔薔嗆辣登場 Sandy緊張喊：很刺激

薔薔今進棚錄製《小姐不熙娣》。（東森提供）

薔薔加入東森《小姐不熙娣》主持陣容，今（30日）現身記者會卻讓代班主持的Sandy（吳姍儒）緊張，Sandy坦言，日前作風大膽、講話犀利的薔薔進棚錄影確實感到「很刺激」，如今加入班底也讓感到有些不安。一旁的薔薔聽了也表示，會克制自己不要太瘋把Sandy嚇跑。

薔薔加入《小姐不熙娣》主持班底，與主持人派翠克、Sandy一起出席記者會。（東森提供）

薔薔曾是《黑澀會》成員，昨王子（邱勝翊）被爆出是介入范姜彥豐與粿粿婚姻的第三者，薔薔被問到時也趕緊表示不認識王子，並強調：「我才進去不到一年，節目就收掉了，所以跟他八竿子打不著，差太遠了。」

粿粿3月底與王子等演藝圈友人去了一趟美國後，回來與范姜彥豐婚姻就出了問題，同行的晏柔中也因此遭到波及，與晏柔中私交甚篤的Sandy直言對八卦沒有太大興趣，沒有特別關心此事，但也表示：「我知道她有去美國，柔柔當時懷孕，身體比較不舒服」。

