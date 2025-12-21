《小姐不熙娣》淪詐團肥羊？假徵人騙個資 製作單位發聲了

《小姐不熙娣》是由小S（徐熙娣）主持的一檔受歡迎綜藝節目，近期卻遭遇詐騙事件。節目製作單位日前發出聲明，警告觀眾有不法分子假冒節目名義，透過網路招募錄影觀眾，企圖詐取個人資料。製作單位強調，節目從未提供任何活動編號或候補名單，並不會要求觀眾提前提供個人資訊。

官方呼籲民眾對於聲稱能安排錄影的訊息提高警覺，切勿輕信，以免成為詐騙的受害者。報導指出，詐騙手法相當逼真，甚至有假冒的工作人員透過LINE聯繫受害者，並提供偽造的員工識別證以取信於人。為了防範此類事件再次發生，製作單位表示，未來所有與錄影相關的聯繫將僅由官方帳號發布，並呼籲粉絲協助轉發公告，提醒身邊的人提高警覺。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

