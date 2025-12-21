《小姐不熙娣》被詐團盯上！假徵人騙個資 製作單位怒發聲

《小姐不熙娣》主持人小S與派翠克。（杜宜諳攝）

由小S（徐熙娣）主持的綜藝節目《小姐不熙娣》風格鮮明，經常邀請素人來賓參與錄影，深受觀眾喜愛。不過，節目官方近日緊急發出聲明，表示接連接獲網友反映，有不肖人士假冒節目名義，在網路上私自招募錄影觀眾，疑似藉此進行詐騙，讓不少民眾誤信受害，製作單位也因此出面澄清。

《小姐不熙娣》在公告中嚴正指出，節目從未提供任何活動編號，也不會成立所謂的候補名單社群，更不會要求民眾提前填寫或提供個人資料。官方呼籲，若遇到聲稱能安排錄影、索取資訊或邀請加入群組的訊息，務必提高警覺，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

製作單位進一步透露，部分詐騙手法相當逼真，甚至透過LINE聯繫民眾，假冒節目工作人員，還提供偽造的員工識別證試圖取信對方。官方也同步公開多張由網友提供的受騙對話截圖，盼藉此提醒大眾，詐騙集團手段多變，務必仔細辨別訊息來源。

為防止類似事件再度發生，《小姐不熙娣》強調，未來所有與錄影相關的邀請與聯繫，將一律由官方帳號統一發布或私訊通知，絕不透過私人帳號接洽。節目組也呼籲粉絲協助轉發公告，提醒身邊親友與有意參與錄影的民眾，共同提高警覺，避免再有人因誤信假訊息而受騙。

更多中時新聞網報導

宇宙人開唱鬧心結 3人為李心潔狂爭寵

金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善

2025十大娛樂新聞回顧》顏正國癌逝跌宕人生落幕