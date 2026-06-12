《小姐不熙娣》迎1000集 小S、Elly首度節目合體

記者周毓洵／臺北報導

東森《小姐不熙娣》開播4年多來迎來第1000集重要里程碑，今（12）日錄製特別節目，邀請主持人小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）擔任嘉賓，完成母女首次在節目中的正式合體。不過全場焦點不僅是母女同框，更因Elly當場爆料媽媽私下「超欠揍」行為，指小S常把平板架在客廳僅有的衛生紙盒上追劇，導致家人要用衛生紙時卻拿不到，引爆全場笑聲。

一開場，小S坦言心情格外緊張，直呼這次錄影「綁手綁腳」，因為來賓是親生女兒，讓她在犀利與保護之間難以拿捏。她一開場就追問Elly是否有禁忌話題，沒想到Elly機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急忙澄清：「我是妳媽，當然會保護妳！」但Elly冷靜表示，自己早已看過不少網路流傳的《康熙》片段，對媽媽的主持風格十分熟悉，讓小S忍不住感嘆：「訪問女兒的壓力比訪問演員還大！」

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談到媽媽的私下生活，Elly也毫不留情揭露真實面貌，指出小S在家熱愛動漫與追劇，經常穿著睡衣固定坐在同一個位置不動。最讓她「受不了」的是，小S會把平板直接架在衛生紙盒上使用，導致衛生紙無法正常取用，當她請媽媽幫忙拿時，還會被回一句：「妳打擾到我看劇了。」這番爆料讓現場笑聲連連，小S則當場崩潰反駁：「Elly妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」

除了母女互動火花四射，派翠克也在一旁補充，其實小S在錄影前就已經焦慮多日，擔心現場氣氛失控。這次難得的母女同框，不僅展現真實家庭互動，也成為《小姐不熙娣》第1000集最受矚目的亮點之一。

派翠克（右）透露小S錄影前因大女兒Elly（中）早已焦慮多日。（東森綜合台提供）

《小姐不熙娣》迎來第1000集，小S（左）與大女兒Elly（右）首度在節目中正式合體錄影。（東森綜合台提供）