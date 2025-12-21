《小姐不熙娣》遭詐團利用 官方急發聲明

《小姐不熙娣》主持人小S(左)、派翠克。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣和派翠克聯手主持的金鐘綜藝節目《小姐不熙娣》今(21)日在官方社群網站急發聲明，有不法詐騙集團利用節目名義傳送詐騙訊息，以邀請參加節目為由，私自招募觀眾參與錄影，特別強調《小姐不熙娣》未來只會透過官方社群發文，或官方帳號發送訊息通知，粉絲一定要認清楚，若為私人帳號，千萬別相信。

目前已有多位民眾受害，並向製作單位反應。官方正式公告呼籲大眾請勿輕信詐騙訊息，指出近日持續接獲網友反映有不肖人士假冒《小姐不熙娣》節目名義，私自招募觀眾參與錄影。官方強調《小姐不熙娣》不會提供任何活動編號，也不會成立候補名單社群，如果收到相關訊息，切莫提供個人資料，以免受騙。

廣告 廣告

為了杜絕類似詐騙再次發生，《小姐不熙娣》鄭重表示「往後所有與錄影相關之邀請與聯繫，僅會由本官方帳號進行發文或私訊通知。請務必認明官方帳號之邀約，提高警覺，避免遭受詐騙」。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

小S跨年後回歸？派翠克給答案 搭檔薔薔被嫌吵揭她私下面

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

別剉～「赤馬紅羊劫」60年再臨！ 4生肖「天火煉真金」化解有道

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

