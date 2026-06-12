《小姐不熙娣》1000 集 小S與愛女Elly罕錄影合體！小S遭女兒大爆「私下真面目」 小S怎麼說？

小S、Elly、派翠克/（圖／東森提供）

母女難得同台！由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克攜手主持的《小姐不熙娣》，自開播以來陪伴觀眾超過4年，12日正式錄製第1000集，迎來重要里程碑。節目特別邀請小S大女兒Elly（許曦文）擔任嘉賓，首度在節目中與媽媽公開合體，母女互動成為全場焦點。

節目一開始，小S便忍不住追問女兒是否有不能聊的禁忌話題，沒想到Elly立刻機智回應：「我如果講出來，妳就會故意問啊！」一句話讓全場笑翻。小S則急忙解釋：「我是妳媽，當然會保護妳！」不過Elly顯然不買單，直言自己平時常看網路上流傳的《康熙來了》片段，對媽媽犀利又愛挖話題的主持風格再熟悉不過。

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除了揭露媽媽的主持風格外，Elly也大方曝光小S私下不為人知的一面。她透露，小S平時非常宅，最愛待在家裡追動漫、看影集，經常穿著睡衣窩在固定位置，一坐就是好幾個小時。聽到這番形容，派翠克也忍不住吐槽：「也太宅了吧！」

不僅如此，Elly還加碼爆料，表示家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，小S卻總愛把平板架在衛生紙盒上追劇，導致家人想抽衛生紙時十分不方便。她笑說，有時候請媽媽幫忙遞一張衛生紙，小S甚至會直接回應：「妳打擾到我看劇了。」真實又逗趣的家庭互動，讓現場來賓全都笑成一團。 面對女兒接連爆料，小S當場崩潰大喊：「Elly，妳講得太誇張了啦！我根本沒有這樣！」

母女一來一往的鬥嘴展現十足默契，也讓觀眾看見小S螢光幕下最真實的一面。這場難得的母女同台，不僅為《小姐不熙娣》第1000集增添亮點，也讓不少粉絲直呼看得相當過癮。面對女兒毫不留情的反擊，小S忍不住感嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」坦言錄影時格外緊張，既想維持節目效果，又擔心尺度拿捏不當，整個人顯得綁手綁腳。