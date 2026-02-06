小姑才跟婆婆借錢買房！ 隔年又來挖養老金「買第2間」 網怒批：啃老典範





買房資金不足時，有些人會向父母求援，但也容易引發手足爭議。有網友抱怨，小姑買第一間房時就向婆婆借過錢，沒想到還不到一年，又想向婆婆借兩百萬買第二間，讓她很不滿。

該名網友是在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示小姑去年趕在新青安最後階段買了一間房子，當時還向婆婆借了一部分頭期款，才勉強湊足資金。當時自己並未多想，沒想到才過了一年，小姑竟然又想再買一間總價千萬以上的房子，頭期款還是不夠，又開口向婆婆借200萬，她諷刺形容「又要坑一桶婆婆養老金」。

婆婆和老公都不贊成小姑買第二間房，認為買房收租問題多，未來再漲也很有限，第一間連個本金都還沒繳納，就想要再買一間不切實際，槓桿風險也太高。小姑卻稱「趁現在年輕時收入好要趕快多買幾間」，還反過來批評原PO老「沒像她一樣拚命累積資產不夠爭氣」，讓原PO非常生氣。她表示，自己和老公的原則一直「有多少錢做多少事」，對於小姑這種「啃老」行為感到相當不滿又無奈。

此案例吸引許多網友留言討論，眾人都不認同原PO小姑的行為，批評她「好高騖遠，不切實際」，認為這就是「啃老族」：「拿媽媽的養老金來出人頭地，簡直是啃老族的典範」，諷刺道：「她啃媽超爭氣」、「都是挖別人辛苦存的錢，當然很會說」、「她的所謂累積資產，原來是拿媽媽的辛苦錢來堆砌出來的啊！」、「掛牌的詐騙」、「她的拼命累積資產，原來是拿她媽的養老金啊！」、「拿媽媽的錢買房是有多爭氣了」。

也有人提醒原PO要當心：「真的不能理她，不然錢會丟進水溝裡」、「婆婆自己要拿捏好養老的本錢….不懂的拒絕老了變窮別來哭」、「要記得算帳她媽給她養，畢竟是挖老人家的養老金，她不養給誰，就怕連累到你們，按照她所謂的累積資產」，勸原PO記錄下來，若小姑借了婆婆的養老錢，將來奉養長輩的時候也記得讓小姑負責。

