小姑3年領光婆婆2千萬買車出國？兄嫂繼承房子還不夠、葬禮喊「斷絕關係」…劉黎兒：房產價值早超過現金

我年過60，又怎樣？ 黎兒人生相談室之153





Q：我是美倫，今年55歲，老公60歲，結婚33年，兒子分別32歲及30歲，都已獨立，家裡只剩我們兩人，夫妻還算和樂。

我87歲的婆婆1個月前突然心臟病發作過世，婆家只有我先生跟小姑。公公3年多前離世時，婆婆繼承了很多現金資產，當時光看2本銀行存摺，一本活存就約有1500萬元左右，另一本則有500萬元的定存。

但婆婆過世時，兩個戶頭存款都只剩10萬元左右，其他就是皮包及婆婆抽屜還有6萬元現鈔，太令人驚訝了。看來這3年，錢已逐步分批被小姑掏空，因為公婆生前交遊廣泛，婆婆喪禮花費不少，卻要我們一起分擔，我先生氣不過，喪禮儀式結束時，就在親友面前宣布跟妹妹斷絕關係。

我想知道，我們還有機會討回被小姑掏空的2千萬嗎？怎樣才能吞下這口氣？

婆婆過世前一天還跟大家一起吃飯，飯後去朋友家聊天聊得樂不可支，因此小姑不太可能知道婆婆會突然過世，但她掏空婆婆存款是這3年來陸續進行的，其實半年前就花得差不多，帳戶可說是只剩零用錢了！

婆婆跟我們同住，但小姑不時帶她出門玩或去醫院等，就這樣被領到所剩無幾了！

因為老公是長男，婆家房子很大，地點也不錯，所以我們婚後就跟公婆同居，10年前公公出錢改建過。公公過世時，就把房地過戶給老公，當時給了小姑100萬元，小姑也沒說什麼。

或許因為公婆長年跟我們同住，身體都蠻健康，沒失智、沒失能，還很闊綽地貼補生活，公公過世也是很突然，我們也沒累到。可能因為小姑夫妻很會賺錢，也沒孩子需要養育，我們認為房地產由我們繼承理所當然！

但公公過世後，小姑的丈夫辭去工作，說是要創業，但事實上卻沒動靜，收入都靠小姑。但這種狀況下，小姑家卻在這3年換了兩次新車，而且每年都到歐美等高消費國家旅行2次，前陣子還去了杜拜。

當時曾納悶他們怎麼那麼有錢？現在看了婆婆存摺，才知道應該是小姑帶婆婆一起去領錢支付的！定期解約的存根還可以看出填表字跡不是婆婆寫的，大概就是小姑填的吧！3年內拿了2千萬元，當然會想買車或去歐美玩吧！

雖然小姑夫妻出國旅遊回來，都會送我們不錯的禮物，但現在回想是婆婆的錢，覺得還跟她謝什麼謝，老公表示都想拿去砸她的臉！

像這樣的狀況，我們是否可以提訴小姑侵占婆婆的錢，而要求折半繼承呢？為什麼小姑把婆婆掏空到這種程度，讓我們氣憤到必須斷絕兄妹親情呢？是否還有其他更好的方法來解決呢？

贈與財產2年內離世，都算遺產

A：美倫好，辛苦你了。即使公婆不需照顧又很大方，但跟公婆同住30幾年也不是簡單的事，偏勞你了！

當然如果有證據，證明是小姑把錢占為己有，亦即證明小姑獲得生前贈與或遺贈，就能要求小姑把她取走遺產的一部分吐出來，加算在應繼承遺產金額裡分配，來確保所有繼承人的公平性。

理論上，被繼承人在贈與財產2年內離世，贈與的財產都應納入遺產繼承分配的範圍。

問題是妳婆婆雖是在小姑陪伴下到銀行，但每次都是在心智清楚狀態下自願提領金錢，你們無法證明婆婆是把領到的錢給小姑，或是隨心拿到哪裡花用了。也可能她是給孫子（你們的兩個兒子）零用錢了。所以即使提告，可能也無法算成是小姑侵占的遺產！

難證小姑侵佔，遺產單獨繼承才是「不公平」

遺產未經分割，是屬於全體繼承人的共有財產，若有侵占，其他繼承人可以透過民事訴訟請求返還。雖然婆婆可能領款後轉手給了小姑，但你們無法證明小姑侵占。

反而是妳先生單獨繼承了公公的房地產，當初妳小姑其實也可以提起訴訟，要求她該獲取的特留分，也就是最低比例繼承。但是我想她也是感謝你們與公婆共同生活30年，才沒有作聲！

台灣類似案例非常多，父母過世前常常是跟一位子女同居，而他們過世後，所住的房產順理成章由同住子女繼承。其實若你公公沒有特別立下遺屬，指定房子要留給妳老公的話，小姑也是有繼承權的！但她沒有提出要分房地，也沒大吵大鬧，足見內心是有父母及兄嫂在的。

或許當時你婆婆就已經私下告訴小姑，會把自己的現金資產留給小姑，婆婆內心也想多少補貼只拿100萬元的心愛女兒吧！

妳先生繼承的房產應該是遠遠超過那2千萬存款，所以他們換車、出國旅行、過奢華生活，都是他們的人生觀，不必過度計較。

尊重婆婆生前意願

許多兄弟姊妹為了遺產而反目成仇，或許有些案例避免不了對簿公堂，但絕大多數還是透過談判、調解比較好。

只要回想3年前小姑不計較繼承權，把錢給小姑，看起來也是婆婆的意願。尤其你們獲得的財產其實更多，就該接受婆婆存摺沒錢的結果吧。

不要為此跟一起長大的妹妹斷絕關係，我想她也有一肚子不公平的感覺，不想多提而已。你們應該體諒她的立場，想通了就跟她和好吧！

