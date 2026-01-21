小姨子家中白吃白住！祖雄「已協調」和平相處中 生存賽太艱辛直呼：帶小孩好輕鬆

馬來西亞籍男星祖雄今（21日）出席韓綜《生存王2》殺青記者會，也回應了關於之前在節目上提到小姨子白吃白住，表示目前「有協調，現在是和平相處」。

祖雄今（21日）出席韓綜《生存王2》殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

祖雄之前在節目中，曾提到小姨子長住家中，不分擔家事，也不付生活費，烏克蘭名模老婆佳娜甚至因溝通破裂與妹妹大打出手，對此他表示：「報導有寫得比較誇張一點，我們只是希望她幫忙照顧小孩多一點。」經過協調之後，現在已是和平相處，小姨子目前仍住在他們家中。

由於錄製節目，祖雄與老婆、兩個小孩已經10天未見，讓他特別想念，「因為錄製過程沒有手機，但是經紀人那邊還是有，所以偶爾還是可以聽到他們的聲音，我每天閉起眼睛躺下來的時候，都在想他們」。

因錄製節目太辛苦，讓祖雄特別思念老婆小孩。（圖/翻攝自祖雄FB）

也因為節目錄製過程十分艱辛，讓他體悟到「我現在覺得回家帶小孩是件非常輕鬆的事情」，更直呼：「我好願意回家帶小孩，想立刻回去帶小孩！」

《生存王2》預計3月底於韓國朝鮮TV電視台及Netflix播出，台灣則是4月將在三立電視台首播，屆時台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市的特色場景也將隨節目播映呈現在全球觀眾眼前，讓台灣持續站上國際舞台。

韓綜《生存王2》今（21日）在嘉義舉行殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

