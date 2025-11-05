小姨子稱「耘力」為高家私塾！四叉貓質疑不合理 黃國昌：沒有回答必要

針對四叉貓質疑小姨子稱「耘力」是高家私塾，民眾黨主席黃國昌今天（5日）受訪僅簡短回應，根本沒有回應必要。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「狗仔集團」風波，先前被爆出小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」與狗仔隊有關。《鏡週刊》報導指出高翬所寄出的存證信函，稱該地址並非「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。網紅「四叉貓」則發文質疑，每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？怎麼看都不合理。對此，黃國昌今天（5日）受訪僅簡短回應，根本沒有回應必要。

四叉貓昨發文指出，黃國昌的小姨子高翬說，「耘力／CHEERFUL KIDS」是高家親友子女的專屬小私塾，不是安親班，所以沒有跟政府登記。

四叉貓透露，這間民生東路辦公室店面，高翬親自蓋章簽了6年，從2019年到2025年11月底，月繳7萬5千元的房租，水電費另計，員工最少2人以上，包括凱思負責人李麗娟，以及一位台大經濟系的巴西華僑女生。

四叉貓質疑，每個月花十幾萬只為了幫高家弄一個私人托兒所？這個私人托兒所還去申請招牌「CHEERFUL KIDS」，一切只是為了讓高家親友子女下課有地方念書？怎麼看都不合理。

對此，黃國昌今天上午在立法院受訪時僅簡短表示，「對於四叉貓違反肉搜小孩的變態，他的問題根本沒有回應必要，我說過非常多次了。」



