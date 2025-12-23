小娃捐出心愛玩具 感恩季節樂在分享

每年耶誕節，美國蒙洛維亞大愛幼兒園，都會舉辦玩具樂捐行動，小朋友除了捐出自己喜愛的玩具，也會跟著老師和家長，前往市政廳、消防局和警察局，分送祝福和愛。

各式各樣的玩具，擺滿長桌，很多幾乎都是未開封過的，每年只要一到耶誕季，美國蒙洛維亞大愛幼兒園就會像這樣，充滿節慶氛圍。

大愛幼兒園園長 Christina Rodriguez ：「每年12月 我們都會舉辦，玩具募捐活動 幫助那些，在這個特殊時期 需要幫助的，貧困家庭 我們的孩子會收集玩具，把玩具帶來 放在桌上，整個12月都擺在那裡。」

大愛幼兒園學童 李慧涵：「我捐出玩具是因為有人需要玩具，這個玩具非常好玩， (妳喜歡這個玩具嗎) ，(妳覺得別的小朋友會喜歡嗎)。」

孩子把自己所愛捐出，希望沒有能力買玩具的小朋友，也能跟她一樣享受童年的美好，在收集足夠的數量後，也跟著老師和家長，親自送到市政府，讓大人分送給有需要的人。

美國慈濟教育基金會行政主任 黃旭睦：「我們到了消防局的時候，我們的消防員竟然是全隊到齊，一字排開在那邊等我們，所以說我們今天的小朋友，非常地歡喜 希望用感恩的時節，除了帶給社區歡喜之外，也落實我們品格教育，感恩 尊重的精神。」

消防隊長 Sanchez：「這些玩具將被送回我們的社區，讓許多孩子在這個節日季節收到它們。」

蒙洛維亞市長 Becky Shevlin ：「我們非常感謝慈濟來到這裡，作為我們社區的一分子，感謝大家在節慶季節分享美好。」

在孩子的歌聲中，他們也像耶誕老人一樣，分送愛與祝福，讓節慶不只是歡樂時刻，也是傳遞善與希望的起點。

