小嫻媽媽過世！在加護病房與母道別 忍淚完成導演處女秀

小嫻在加護病房與母親道別，忍淚完成導演處女秀。（資料圖／盧禕祺攝）

女星小嫻（黃瑜嫻）2024年重拾求學夢想，目前就讀屏東大學音樂系二年級，除了平時的課業外，她也在閒暇之餘充實自我，包含到國外遊學、演出舞台劇等。不料，她在舞台劇籌備期間遇上媽媽離世，結束告別式後又急忙返回劇團演出，因此忍住悲痛的敬業精神感動許多網友。

小嫻4日深夜在社群分享近況，透露去（2025）年12月18日接到爸爸的電話，得知媽媽一度心跳停止，急救20分鐘才暫時挽回性命，於是她隔天一早從屏東趕回雲林，在醫院加護病房探望媽媽。隨後她向媽媽表達感謝，「謝謝妳把我生下來，給我這麼好的基因…謝謝妳把最好的都給我，媽媽我很感恩妳」，並祝福媽媽放心離開，下段人生可以快樂，然後媽媽就在19日晚間離世。

小嫻25日在雲林結束媽媽的告別式後，就獨自駕車回屏東的劇團，即使心中不時湧現悲傷情緒，仍堅強將心情轉換為專業模式，趕緊上工繼續準備2天後的舞台劇演出，同時她感性感謝所有夥伴的支持與信任，讓她能首次挑戰導演兼編劇兼主演的角色。

最後小嫻坦言，「我知道要在同時間顧好學業、琢磨好自己的角色、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，真的很不容易」，更向媽媽喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」真摯情感及敬業精神引來大批網友留言鼓勵，也吸引艾莉絲、丁寧等圈內好友替她加油打氣。

