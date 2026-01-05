小嫻悲痛發文曝母親離世 強忍悲傷道別後登台演出淚喊「你女兒很棒」

小嫻深夜發文證實母親離世，坦言是舞台生涯最艱難的一課。翻攝自小嫻臉書



藝人小嫻（黃瑜嫻）近年深耕屏東，不僅重返校園攻讀大學學業，更挑戰跨界擔任音樂劇導演及女主角。不過昨日（1/4）深夜小嫻突在社群發布沉痛長文，證實母親不幸離世的消息。令人動容的是，母親病危期間正值小嫻音樂劇的關鍵時刻，不過小嫻強忍悲痛，在加護病房和母親做最後道別後，隨即奔回劇場完成公演，敬業精神感動無數網友。

小嫻昨日深夜發文透露，上星期正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出的緊湊行程，不料卻突然接到父親電話告知母親病危，她焦急趕回醫院，在醫護人員全力搶救20分鐘、勉力維持生命跡象的最後一天內，趕往病床前向母親道別及感恩，「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

小嫻表示，處理完母親告別式後，當天便從雲林驅車南下恆春，迅速切換模式進入導演狀態，去做劇場週該做的所有工作。此次她首度挑戰音樂劇導演、共同編劇及女主角「三棲」重擔，角色年齡跨度高達42年，小嫻感性表示，雖然心裡的痛非常傷身體，但為了不辜負團隊的努力，她選擇與悲傷共存，全力投入排練與技術會議，同時也向製作人李欣蓉、編劇施百俊及全體台前幕後團隊表達感謝，直言「一部劇的成功絕對不是一個人的功勞」，並對所有演員的進步感到驕傲。

隨著音樂劇首演後口碑爆棚，小嫻也終於在圓滿落幕後展露情緒，在社群平台對天上的母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」小嫻表示，這場演出不僅獻給母親，也獻給所有正在經歷失去的人們，藉此傳遞溫暖力量。

貼文發布後，不少演藝圈好友和網友紛紛湧入留言區為小嫻加油打氣，祈願小嫻媽媽一路好走，也希望小嫻忙碌之餘，能好好照顧身心。

