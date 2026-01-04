小嫻母病逝加護病房 忍悲道別後「轉身登台」：媽，妳女兒很棒！

娛樂中心／程正邦報導

長期定居屏東恆春、重返校園就讀大學的藝人小嫻（黃瑜嫻），昨（4）日深夜於臉書發布沉痛長文，證實母親不幸離世的消息。令人動容的是，母親病逝期間正值小嫻首度擔任音樂劇導演及主演的關鍵時刻，她強忍「撕心裂肺之痛」在加護病房與至親做最後道別，隨即奔回劇場完成連續多場公演，敬業精神與堅毅性格讓無數網友淚目。

小嫻忍悲和母親道別後轉身登台，謝幕時告慰母親：媽，妳女兒很棒！(圖/翻攝小嫻臉書)

蠟燭兩頭燒：期末考、音樂劇與病榻前的最後20分鐘

2026 年初對小嫻而言，原本應是學業與事業雙豐收的時刻。目前就讀於國立屏東大學音樂系的她，上週正處於緊湊的期末考試與大型音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》的排練期，卻在深夜接到父親告知母親病危的噩耗。

趕抵醫院時，醫護人員正全力搶救。小嫻在病床前緊握母親的手，在最後的 20 分鐘裡，她強壓悲傷表達了最深切的感激：「謝謝妳把我生下來，妳好好的走，請放心地前往下一段旅途。」

在雲林處理完母親的告別式後，小嫻當天便驅車南下直奔恆春劇場，將個人情緒鎖在門外，迅速轉換為「專業導演」模式。

小嫻首扛導演、編劇、主演「三棲」重擔，舞台劇演出大獲好評。(圖/翻攝小嫻臉書)

跨界挑戰：首扛導演、編劇、主演「三棲」重擔

此次由「星星戲樂」製作的《唱吧！唱吧！恆春女子》，是慶祝恆春建城 150 周年的指標性大戲，對小嫻而言更是人生新階段的挑戰。小嫻在劇中不僅要處理繁雜的導演工作，更飾演女主角「翁銀子」，演繹跨度高達 42 年的人生起伏。

面對喪母打擊，小嫻感性感謝製作人李欣蓉與編劇施百俊的體諒。她透露，雖然心裡的悲痛傷及身體，但看著團隊的努力，她選擇「與悲傷共存」，在排演場上精準指導演員，確保每一幕畫面都能完美呈現。

小嫻在舞台上笑得燦爛，喪母的她心中五味雜陳，仍敬業完成演出。(圖/翻攝小嫻臉書)

告慰亡母：這場成功是獻給妳的禮物

音樂劇首演後口碑爆棚，不僅展現了小嫻在大學音樂系精進後的演唱實力，更證明了她作為導演的敘事能力。演出圓滿落幕後，小嫻終於放下武裝，在社群平台對天上的母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」

小嫻表示，這場演出不僅是自我實現，更希望能將力量分享給同樣經歷「失去」的人們。發文一出，包括艾莉絲、佩甄等多位演藝圈好友紛紛留言，為這位「恆春女孩」的堅強與孝心加油打氣。

