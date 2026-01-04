小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒

小嫻母親病逝。（圖／翻攝臉書／小嫻）

藝人小嫻（黃瑜嫻）近日面對至親離世的沉痛打擊，仍堅守舞台，展現出驚人的敬業態度。她於1月4日深夜透過社群平台發文，透露母親病逝的消息，在母親離世與音樂劇演出的雙重壓力下，她選擇撐住悲傷，完成舞台任務，令人動容。

回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。

她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象。讓我有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩。」她在病床前對母親說道：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把最好的都給了我。媽媽，妳好好地走吧，請放心地前往下一段旅途。」

完成告別式後，小嫻毫無喘息空間，便從雲林趕回屏東恆春，繼續肩負起導演、共同編劇與主演三重角色的重任。這次音樂劇中，她需詮釋一個橫跨42年人生歷程的角色，挑戰不小。她坦言，心中悲痛難以言喻，但為了不辜負整個團隊的努力與支持，她選擇堅持到底，投入排練與會議，讓音樂劇如期演出。

小嫻特別感謝劇組同仁，以及所有台前幕後人員的體諒與協助。她強調，一齣戲的成功從來不是一人之力，並對演員們的表現與成長感到欣慰。

完成演出後，她在心中向已逝母親喊話：「媽媽，我完成了！妳女兒很棒！」這場演出，她不僅獻給母親，也希望安慰所有正經歷失去親人的人們。

