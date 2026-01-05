小嫻母親離世忍痛登台 深夜悲痛發聲：媽媽！我完成了

藝人小嫻（黃瑜嫻）於5日凌晨在社群平台透露母親已於去年12月離世的消息，當時她正忙於音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出，在接獲父親來電後急奔醫院與母親做最後道別，隨即強忍喪母之痛登台完成表演。

小嫻首次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角等多重角色。(圖/翻攝自小嫻臉書)

小嫻首次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角等多重角色，卻在演出期間面臨母親離世的噩耗。她描述那種傷痛「宛如內臟被車撞擊，外表無傷卻鮮血淋漓」，坦言雖然外表看起來沒事，但心裡的痛真的很傷身體，悲傷的情緒本來就會來來回回，現在正試著學會跟它共存。

回憶當時的情況，小嫻表示原以為母親只是因腹脹不適住院，未料病情急轉直下，母親心臟一度停止跳動。她感謝醫護人員在媽媽心跳停止時努力搶救了二十分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象，讓她有機會趕回去好好地跟媽媽道別。在加護病房內，小嫻緊握母親的手，強忍淚水向母親訴說：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

處理完母親在雲林的後事當天，小嫻便馬不停蹄地開車南下，直奔屏東恆春文化中心劇場館，馬上進入導演的狀態，去做劇場週該做的所有工作。她必須在短短幾天內，經歷從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，再到忍著悲傷上台完成演出，同時還要兼顧學校期末考試與劇場演出的緊湊行程。

小嫻特別感謝製作人李欣蓉、編劇施百俊、舞監耀崇老師、燈光影響技術組、服裝造型組、舞台組以及樂團老師們的全力協助，還有副導宜庭一直為她加油打氣「剩最後一哩路了，我們好好走完！」她表示如果沒有團隊，沒有所有台前幕後演職員一起努力，《唱吧！唱吧！恆春女子》不會有這麼好的票房和口碑。

面對要顧好學業、琢磨好自己的角色（要演要唱要跳）、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，小嫻坦言真的很不容易。演出圓滿落幕後，她在社群平台上向天上的母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」她將這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的粉絲，「我們都不孤單。」

小嫻透露演出結束後，將依原計畫前往瑞士與歐洲進行音樂學習之旅，希望透過這段旅程沉澱心情，帶著母親給予的愛，持續熱愛生命並勇往直前。

