小嫻深夜悲慟曝母離世 病床道別轉身登台：媽媽！我完成了！

45歲女藝人小嫻近年攻讀屏東大學音樂學系，更挑戰音樂劇導演兼女主角，持續探索人生。然而，她昨（4）日深夜在社群發文透露媽媽日前離世，她在加護病房與媽媽道別後，轉身忍著悲傷上台完成音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出，敬業的態度令人動容。

藝人小嫻昨日深夜在臉書透露母親日前猝逝，她在加護病房與媽媽道別後，轉身忍著悲傷上台完成音樂劇演出。（圖／小嫻臉書）

小嫻（黃瑜嫻）表示，這次面臨了舞台生涯最艱難的功課，「不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！」她透露，上星期在期末考與劇場演出的緊湊行程中，突然接到父親的電話通知母親病危，感謝醫護人員在她媽媽心跳停止時努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持1天的生命跡象。讓她有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

媽媽告別式結束當天，小嫻就從雲林開車南下，到了恆春文化中心劇場館，馬上要進入導演的狀態，去做劇場週該做的所有工作。這次是她第一次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，而劇中角色年齡跨度很大，從17歲開始往後推進42年的過程，她直呼「這中間的詮釋真的不容易！我看到你們的成長和進步！你們大家都好優秀！」

小嫻感性透露，「那段時間的心情起伏，我到現在想都不敢想。雖然外表看起來沒事，但心裡的痛真的很傷身體。悲傷的情緒本來就會來來回回，我現在正試著學會跟它共存。」她也非常感謝整個團隊，「我非常清楚知道一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞！這是所有人共同努力的成果，你們每個人付出的所有心力，都值得讓大家成為主角。」

「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」面臨舞台生涯中最艱難的功課，小嫻向媽媽喊話自己完成了，也將這場演出獻給天上的媽媽，和所有正在經歷、或曾經歷過失去的人們，傳達溫暖力量。

