小嫻深夜悲痛發文：母親離世了 「搶救20分鐘」忍痛道別
初代電玩女神小嫻（黃瑜嫻）自從2022年定居墾丁之後，演藝工作就不如過去這麼密集，經常透過社群跟粉絲分享近況，就在昨（4日）深夜，她在臉書上悲痛發文表示，「母親離世了…」。震驚消息一出，令所有粉絲都感到相當不捨與難過。
小嫻發文提到，近期挑戰音樂劇導演兼女主角，面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！，在期末考與劇場演出的緊湊行程中，短短幾天內，歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。
小嫻感謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象，讓她有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩。
小嫻說，短短幾天，她忍著悲傷上台完成演出，感謝同劇演員與工作人員共同努力，才會讓這部音樂劇有這麼好的票房和口碑，這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們，「我們都不孤單。」
小嫻全文如下
母親離世了…
在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！
上個禮拜，在期末考與劇場演出的緊湊行程中，我接到父親的電話。短短幾天內，我經歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。
那段時間的心情起伏，我到現在想都不敢想。雖然外表看起來沒事，但心裡的痛真的很傷身體。悲傷的情緒本來就會來來回回，我現在正試著學會跟它共存。
謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象。讓我有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」
媽媽的告別式結束當天，我從雲林開車南下，到了恆春文化中心劇場館，馬上要進入導演的狀態，去做劇場週該做的所有工作，我很感謝製作人李欣蓉老師、編劇施百俊老師、舞監耀崇老師、還有其他燈光影響技術組、服裝造型組還有舞台組、還有所有樂團的老師們的全力協助，還有我的副導宜庭，她一直為我加油打氣！「剩最後一哩路了，我們好好走完！」
第一次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，我非常清楚知道一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞！這是所有人共同努力的成果，你們每個人付出的所有心力，都值得讓大家成為主角。
當然光環不是只有在主角身上，如果沒有團隊，沒有所有台前幕後演職員一起努力，這部《唱吧！唱吧！恆春女子》音樂劇不會有這麼好的票房和口碑！
我要謝謝所有演員對我的信任，在排練的時候不斷地和我討論，讓我可以把每一場戲，每一個角色困境，每一句台詞背後的動機，都表達得很清楚。從一開始，我們一起做的角色功課，跟大家分享的方法演技，那些我們做的所有情緒聲音肢體練習、反覆把所有的戲雕琢優化、也謝謝願意練習的演員，謝謝另外3位男女主角！這次的角色年齡跨度很大，從17歲開始往後推進42年的過程，這中間的詮釋真的不容易！我看到你們的成長和進步！你們大家都好優秀！
在參與技術組的會議中，我要很快在音樂影像中做選擇、做決定。要如何把一個故事說好。在經過這一次的歷練之後我發現，我是非常樂在其中去享受這個創作過程的。
我知道要在同時間顧好學業、琢磨好自己的角色（要演要唱要跳）、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，真的很不容易！
媽媽！我完成了！妳女兒很棒！
這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。
