小嫻深夜慟曝母逝！忍淚完成演出：媽我完成了

娛樂中心／李明融報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）近年移居恆春體驗新生活，不僅重返校園，更挑戰音樂劇導演與主演。然而，她於昨（4日）深夜悲慟透露，母親已安詳離世。小嫻心碎描述那種傷痛「宛如內臟被車撞擊，外表無傷卻鮮血淋漓」。在面對至親告別與演出的雙重重擔下，她選擇強忍悲痛、堅守崗位完成表演，其堅毅性格引來大批網友留言打氣。

小嫻深夜慟曝母逝！急奔醫院悲痛道別⋯忍喪母之痛完成演出：媽我完成了

小嫻透露去年12月面對喪母噩耗，仍強忍淚水完成舞台劇演出。（圖／翻攝自小嫻臉書）小嫻昨（4日）在社群平台透露，母親於去年 12 月離世。她回顧當時接到父親來電，得知母親因腹脹不適住院，原以為只是普通病痛，未料病情急轉直下，心臟一度停止。經醫護人員 20 分鐘搶救，才讓母親短暫恢復生命跡象。小嫻第一時間趕回醫院，在加護病房與母親做最後道別，她緊握母親的手，強忍淚水表達感謝：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把最好的都給了我。媽媽，妳好好的走，請放心地前往下一段旅途」。

小嫻並未停下腳步，將依原計畫前往瑞士與歐洲進行音樂學習之旅。（圖／翻攝自小嫻臉書）

在雲林處理完母親的後事後，小嫻當天便馬不停蹄地驅車南下直奔恆春劇場，準備完成國立屏東大學音樂系的期末考試與大型音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出。面對此次身兼導演與主演的重任，她展現高度敬業精神順利完成表演。小嫻感性地感謝製作人李欣蓉與編劇施百俊的體諒，演出圓滿落幕後，她在社群平台上向母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」；演出結束後，小嫻並未停下腳步，將依原計畫前往瑞士與歐洲進行音樂學習之旅。她希望透過這段旅程沉澱心情，帶著母親給予的愛，持續熱愛生命並勇往直前。

原文出處：小嫻深夜慟曝母逝！急奔醫院悲痛道別⋯忍喪母之痛完成演出：媽我完成了

