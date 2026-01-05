小嫻演出前遭逢母親驟逝噩耗 忍悲完成舞台劇

小嫻在演出音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》前遭遇母親過世的噩耗。（小嫻臉書）

45歲女星小嫻近期重返校園，同時接下音樂劇編、導、演出，上月演出前夕18日卻接獲噩耗，母親病危離世，她在加護病房與媽媽完成最後道別後，繼續排練演出行程。好不容易終於告一段落」小嫻昨（4）日深夜發文，感謝團隊的支持，影片中也忍不住淚崩說「媽媽，：我很感恩你，謝謝你把最好的都給我。」

小嫻昨晚在臉書發文，公開母親過世的噩耗，「在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！」

小嫻首次挑戰自編自導自演。（小嫻臉書）

她說自己上月18日期末考與舞台劇演出前，接到父親的來電，當時說媽媽數日未排便，住進普通病房檢查，她當時因學校還有事處理，就跟爸爸說「明天再回去」，結果當晚爸爸就緊急告知「媽媽心跳停止」，當時醫護人員急救後才讓媽媽恢復心跳，醫生告知若要用葉克膜要轉院，但中部的醫院都沒有位置，爸爸決定讓媽媽順其自然。

小嫻母親18日送醫，當晚就心跳停止急救。（小嫻臉書）

小嫻特別強調，很謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽多維持一天的生命跡象，她才有機會跟媽媽好好道別：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

說小嫻事後分享這段人生經歷仍忍不住淚崩。（小嫻臉書）

結束媽媽的告別式後，小嫻當天馬上從雲林開車南下，到恆春文化中心劇場館進行舞台劇準備工作，「短短幾天內，我經歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。最後，小嫻對媽媽喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。」小嫻目前是國立屏東大學音樂系學生，音樂劇《唱吧！ 唱吧！ 恆春女子》是慶祝恆春建城150週年的重要作品。

