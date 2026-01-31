小嫻痛失母親...近況曝 認了「一個月來沒什麼食慾」：吃不下

娛樂中心／蔡佩伶報導

小嫻在1月初經歷喪母之痛。（圖／翻攝自IG）

女星小嫻（黃瑜嫻）近年移居屏東，並在國立屏東大學音樂學系求學，不時就會跟網友分享充實的校園生活。近日，小嫻曝光到義大利旅遊的美照，坦言這一個月來沒什麼食慾，豈料卻被當地的披薩給治癒。

小嫻透露最近一個月都處在「有吃就好」的情況，坦言沒什麼食慾，就連進食也都是不到5分鐘就停止，「吃不下了」，但令她驚喜的是，這樣的狀況竟然因為義大利披薩獲得改善，一人獨自享用完整塊披薩，直言：「真的不誇張」，還附上大啖披薩的照片。

至於披薩有多美味，小嫻並未給出評價，反而呼籲粉絲「你們自己來試試看就知道了」，形容味道與台灣的完全不一樣，認為根本是兩種食物。事實上，小嫻在今年1月初時才證實母親離世，當時她正在籌備舞台劇，因此焦急趕到加護病房與母親道別後，又得忍悲回到工作崗位，透露當下悲傷情緒來來回回，不過她也試著與之共存。

小嫻表示義大利披薩治好她的食慾不振。（圖／翻攝自IG）

