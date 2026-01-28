小嬸常與公公婆婆旅遊，婆婆卻抱怨她很不負責任！「好媳婦」不是拼命做，是孝親戲中演好演滿

示意圖，非當事人。圖／達志





有些已婚的女性朋友經常向我訴苦，說她們的婆婆很難搞，然後以羨慕的語氣，說道：「還好妳嫁給了外國人！」在她們的印象中，歐洲婆婆就如同朋友一樣好相處，不會有任何婆媳問題。聽完後我仰天大笑！

大家都誤會了，很多異國人妻會在網路上讚賞自己的公公婆婆，是因為一兩週才會見到他們一次，甚至每個月一次。婆婆這種生物其實是不分國籍的，就像暖男與渣男，全世界都有，不會因為是在歐洲就比較少喔！

在繼續說下去前，我得先聲明，我與婆婆關係良好（我還是很沒種的，哈）。

話說我與馬克先生的媽媽第一次見面時，覺得她舉止高雅有氣質，談吐幽默，不愧是前英國航空的空服員啊（拍手）！那時的我還是馬克先生的女朋友，但心裡已暗自竊喜，自己上輩子一定是拯救了地球，才會如此好運，有這樣開朗大方的未來婆婆。

也因此，我很快就對她卸下了心防，認為以後大家同是一家人，何必太客氣呢？結婚後我們偶爾會去婆婆家吃飯，由於婆婆看起來就是這麼溫柔，樂得我每週都去打擾。

婆婆和我一樣，是個愛打扮的女人，即便年過半百，還是很重視穿著。她對我身上的衣服很感興趣，而我身上獨樹一格的亞洲風穿搭總讓她感到驚豔（訝）。有一次去婆婆家時，我穿了一件上面有立體手工花苞的裙子，她摸了又摸，喜歡得不得了，順口問了我一句：「這是在哪裡買的？多少錢呢？」

有人喜歡我的穿搭，當然是開心得屁股都翹上天了，想都沒想就回道：「接近一百英鎊。」話一說完，婆婆瞪大了眼睛，直說很貴，還看了馬克先生一眼，彷彿在告訴他，別亂花錢。天知道，這可是我自己努力賺錢買來的。不過，當下我什麼都沒說，以沉默收場。

好媳婦不是拚命做，是演來的

我小叔和他太太在二十歲出頭時認識，從交往結婚到現在已有十幾年的時間。一開始交往時，小嬸便常與公公婆婆一起旅遊，搭船出海（真的是自己開船出去），別忘了外國人很在意自己的空間，能夠在海上相處二十四小時，感情一定不錯！而每逢過節和生日時，也少不了一起聚餐慶祝。

小嬸生了小孩之後，想要立刻回到職場上班，便請婆婆幫忙照顧孩子，婆婆也毫不猶豫地答應。到了後來，小嬸就算是沒有工作，還是會請婆婆幫忙看顧小孩，好讓自己能夠跟朋友出去喝一杯。而婆婆也沒有抱怨過，她們看起來合作無間，我想婆婆大概也很享受這種含飴弄孫的生活吧。

在辦理未婚妻簽證時我不小心懷孕了，開始定居英國後便挺著肚子，偶爾馬克先生出差不在家，擔心我太無聊，還會特別囑咐婆婆陪我，她也很熱心地邀請我去她家喝茶聊天。

女人在一起最愛聊的就是八卦了，婆婆開始將自己對小嬸的不滿一一地說給我聽。她很心疼自己的兒子、我的小叔要上班還要照顧孩子很辛苦，覺得小嬸常常週末跑出去happy，很不負責任。她也不喜歡小嬸在孩子年紀還小時就把他送去幼兒園。 我冷靜地聽著，心裡可是波濤洶湧。我心想，婆婆會向我抱怨小嬸，轉身也會跟其他人數落我的不是吧。

那天之後，我開始有了危機意識，每次我們一家人出遊前，總會有意無意地讓婆婆知道，旅費是我付的。無論婆婆問我任何衣服的價格，全部都打一折報給她（這可是善意的謊言）！一年三百六十五天，我主動開口請婆婆幫忙照顧兒子啦啦的次數絕對是五根手指頭數得出來。其他時間除非她本人要求，我絕對自己帶孩子。

對於婆婆，我刻意保持距離。但是過年過節帶孩子去探望公婆是基本的禮貌，而當她需要幫忙時，我也會義不容辭地出現。

我和馬克先生搬新家時，刻意找了不會離公婆家太遠的房子，就怕她覺得我拐走了她的心肝寶貝兒子。除此之外，平常能不和婆婆接觸就不接觸，我不想和她太親近的原因是，彼此之間有了距離，讓她摸不透我在想什麼。

或者，我只讓她看到我想給她看的那一面，讓她很難抓到我的小辮子。即便我這麼努力維持婆媳關係，還是有讓她說嘴的地方，那麼我也不在意。反正只要在她兒子心裡，我是個人見人愛的好媳婦，懂得疼愛我就好啦！

一山不容二虎，一家不容二母

很多婆媳之間的關係緊張，十之八九是因為同住一個屋簷下。以孩子教養問題來說，身為母親的有自己的主見，但過來人的婆婆也有她的經驗，光是這件事就可以吵不完，更別說是生活習慣了。

若要解決這個問題，真的不難，那就是分開住。但是當妳這樣要求時，肯定會被冠上「拍查某」（台語「壞女人」），拐走人家兒子的罪名。但從某個角度來說，她說的也是事實，當那個她辛苦養大，會說「媽咪，我最愛妳」的寶貝，說要跟外面進門的女人一起搬走，如果是妳，氣不氣？所以讓她罵一下也不會怎樣，最重要的是，達到妳要的結果就好。

若是妳能成功搬出去，麻煩妳在這場孝親戲中演好演滿，多回去探望婆婆，即使她說妳是假惺惺也無妨。再說，戲演久了就變成真的，最傻的做法就是跟婆婆直接槓上，心裡的一口鳥氣是出了，但卻燃起了她想要對付妳的戰鬥魂。

有魄力的老公或許會就事論事，但這樣做通常是讓他老母更瘋狂而已。而沒魄力的老公只會要求妳忍耐，總之，別浪費時間在爭吵上。最重要的是，跟老公商量快點搬出去；就算生活怎麼苦，也不要和公婆住在一起，省了房租，換來的是氣死自己！

各位媳婦們，千萬別跟婆婆來個直球對決。如果妳老公很疼愛妳，不妨換個角度想，是婆婆教得好，妳才有這樣一個好老公。婆婆就是婆婆，請不要幻想她會把妳當作自己的親生女兒來疼。若妳很幸運地遇上視妳如女兒的婆婆，就在心裡默默地感謝上天，但請不要癡心妄想，真的當起她的女兒來，一個不小心，可是會中招的。

說了這麼多，我的想法是，婆婆其實就是拿來尊重的。不管妳面對她時心裡翻了幾百萬次白眼也沒關係。若她的要求太無理，那妳就左耳進右耳出吧！永遠記得，不要慫恿老公戰婆婆，而是要鼓勵老公表現孝道，做一些體貼婆婆的事，然後這些事都是因為老婆提點的，讓婆婆覺得都是媳婦想得周到，媳婦的一番好意都是為了婆婆您啊！

