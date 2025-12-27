小孟老師抽出2026國運籤！明年要「小心奸臣」 台灣轉運時機曝

小孟老師拍片抽出台灣2026國運籤。翻攝自YT



知名命理師小孟老師近日前往台北市松山奉天宮，為2026年中華民國國運抽籤，現場抽得第25籤，並經向玉皇大帝請示，連續三次擲筊皆獲得聖筊，確認籤詩指示。小孟老師隨後在個人 YouTube頻道公開抽國運籤過程，並逐句解讀籤詩內容。

第25籤籤詩全文為「總是前途莫心勞，求神問聖枉事多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」。小孟老師首先解釋，第一句「總是前途莫心勞」，意指不必過度憂慮台灣未來發展，提醒民眾放下過多的心理負擔，以平常心面對局勢變化。

第二句「求神問聖枉事多」，小孟老師認為，這是在提醒大眾不要因焦慮而反覆求神問卜，過度依賴神明反而容易讓事情變得複雜，應相信事情自有其發展軌跡，也需重視自身的努力與判斷。

第三句「但看雞犬日過後」，是整支籤中最受關注的關鍵。小孟老師指出，「雞」對應農曆八月，「犬」則象徵農曆九月，代表在2026年農曆八、九月之前，台灣社會氛圍可能較為低迷，各行各業普遍感到沉悶，輿論紛擾與不安情緒也較多；但只要度過這段時間，約在國曆2026年9月中旬至11月上旬之間，整體局勢可望逐步好轉，社會氣氛趨於穩定，經濟狀況也將隨之改善。

至於最後一句「不須作福事如何」，小孟老師解釋，這並非否定行善，而是提醒大家專注於自身本分，在工作崗位上踏實付出，自然能累積福報，不必因外在局勢動盪而過度擔憂或迷信。

小孟老師也提到，第25籤的典故背景為「胡鳳嬌誤中奸臣計謀」，象徵2026年台灣社會可能出現較多雜音，甚至因錯誤資訊而導致判斷失準。他提醒，不論是一般民眾或決策者，都需保持清醒與理性，避免被表面訊息牽動情緒，才能順利度過關鍵時期。

