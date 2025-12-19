小孟老師曝2026轉職運勢 「5生肖」換工作可發大財

命理專家小孟老師近日在臉書發布影片，分享2026年在事業發展上較有轉職與升遷機會的5個生肖，指出若遇到合適的工作邀約，可評估是否轉換跑道，有機會改善職涯與收入。

生肖狗在2026年較容易出現被挖角或獲親友介紹工作。（示意圖／pixabay）

小孟老師表示，生肖狗在2026年較容易出現被挖角或獲親友介紹工作的情況，只要薪資與條件符合期待，轉職後不排除有晉升主管甚至更高職位的可能。

生肖龍則有「區域變動」的機會，建議考慮更換工作地點，例如北部可往中南部發展，藉由地域轉換，可能接觸到不同產業或開拓新的商機。

廣告 廣告

排名第三的生肖猴適合嘗試轉換部門或單位，透過新的工作環境，有機會認識不同的合作夥伴。小孟老師指出，若對目前的工作氛圍感到不適，調整單位後或能改善人際關係與工作心情。

小孟老師建議生肖雞可以多留意身邊同事動態，若有離職同事在新公司發展順利，未來可能會透過他為你帶來新的工作機會，只要保持正向態度，轉職機運有望出現。

至於生肖牛，小孟老師建議可主動透過網路平台尋找職缺，較容易找到條件更佳的公司，並有助於提升生活品質。若目前工作感到疲累或倦怠，轉換環境可能帶來不同的發展。

（中天新聞網提醒您，運勢文章僅供參考，勿過度迷信。）

延伸閱讀

家醫、急診醫美執刀？四次協商喬不攏 衛福部內部決議月底公告

自行服用胃藥半年腹脹加劇！醫揭「胃酸太少」才是元凶

凍感直逼大陸冷氣團！平安夜全台濕冷 聖誕節「再探低溫」