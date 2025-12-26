小孟老師運勢／上班1天「這些星座」要好好把握！3星座職場升遷、表現機會到
生活中心／綜合報導
每日星座運勢來了！12月26日星期五，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日3星座在職場上將會有不錯的機會，包括獅子座有望擔任更高職位；處女座則有望有效領導團隊，最後是天秤座可趁勢培養領導技能。
小孟老師指出，獅子座有望擔任更高職位；處女座則有望有效領導團隊，最後是天秤座可趁勢培養領導技能。（圖／民視新聞資料照）
牡羊座：
工作：建立工作平衡
感情：交給對方做主
財運：防止過度投資
牡羊幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛
金牛座：
工作：提高經濟效益
感情：放棄舊有關係
財運：提高理財技能
金牛幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
雙子座：
工作：積極找到方法
感情：燃起愛的火焰
財運：想法保守穩健
雙子幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
巨蟹座：
工作：解決人際衝突
感情：走過難忘歲月
財運：尋找投資項目
巨蟹幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座：
工作：擔任更高職位
感情：觀察對方態度
財運：副業增加收入
獅子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：牡羊
處女座：
工作：有效領導團隊
感情：期待天下太平
財運：在乎每一分錢
處女幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座：
工作：培養領導技能
感情：修正相處關係
財運：期待時來運轉
天秤幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
天蠍座：
工作：幫助解決分歧
感情：調整相處模式
財運：投資持續學習
天蠍幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
射手座：
工作：擔任領導角色
感情：相互共同支持
財運：掌握投資機會
射手幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
魔羯座：
工作：提高溝通技巧
感情：等待機會來臨
財運：抓住投資熱點
魔羯幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
水瓶座：
工作：實現成本節約
感情：進入完美狀態
財運：種下財富種子
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座：
工作：確保身心健康
感情：兩人互相作伴
財運：運用智慧投資
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／上班1天「這些星座」要好好把握！3星座職場升遷、表現機會到
更多民視新聞報導
守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網
台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了
旅客滿意度4.58星！桃機三航廈試營運告捷 今正式啟用
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 13 小時前 ・ 167
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 69
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 17
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 138
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 33
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 34
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 18 小時前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 14
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 18 小時前 ・ 7
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 85
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 322
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 61
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 25
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 47