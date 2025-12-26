生活中心／綜合報導



每日星座運勢來了！12月26日星期五，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日3星座在職場上將會有不錯的機會，包括獅子座有望擔任更高職位；處女座則有望有效領導團隊，最後是天秤座可趁勢培養領導技能。







小孟老師運勢／上班1天「這些星座」要好好把握！3星座職場升遷、表現機會到

小孟老師指出，獅子座有望擔任更高職位；處女座則有望有效領導團隊，最後是天秤座可趁勢培養領導技能。（圖／民視新聞資料照）

牡羊座：

工作：建立工作平衡

感情：交給對方做主

財運：防止過度投資

牡羊幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：金牛



金牛座：

工作：提高經濟效益

感情：放棄舊有關係

財運：提高理財技能

金牛幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：天蠍



雙子座：

工作：積極找到方法

感情：燃起愛的火焰

財運：想法保守穩健

雙子幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：處女



巨蟹座：

工作：解決人際衝突

感情：走過難忘歲月

財運：尋找投資項目

巨蟹幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：巨蟹



獅子座：

工作：擔任更高職位

感情：觀察對方態度

財運：副業增加收入

獅子幸運色：藍色

貴人：射手

小人：牡羊



處女座：

工作：有效領導團隊

感情：期待天下太平

財運：在乎每一分錢

處女幸運色：紅色

貴人：處女

小人：魔羯



天秤座：

工作：培養領導技能

感情：修正相處關係

財運：期待時來運轉

天秤幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：獅子



天蠍座：

工作：幫助解決分歧

感情：調整相處模式

財運：投資持續學習

天蠍幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：水瓶



射手座：

工作：擔任領導角色

感情：相互共同支持

財運：掌握投資機會

射手幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天秤



魔羯座：

工作：提高溝通技巧

感情：等待機會來臨

財運：抓住投資熱點

魔羯幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：雙魚



水瓶座：

工作：實現成本節約

感情：進入完美狀態

財運：種下財富種子

水瓶幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：射手



雙魚座：

工作：確保身心健康

感情：兩人互相作伴

財運：運用智慧投資

雙魚幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：雙子

廣告 廣告











以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：小孟老師運勢／上班1天「這些星座」要好好把握！3星座職場升遷、表現機會到

更多民視新聞報導

守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網

台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了

旅客滿意度4.58星！桃機三航廈試營運告捷 今正式啟用

