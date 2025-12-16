小孟老師運勢／享受甜蜜的愛！1星座需相互支持依靠

生活中心／綜合報導



12月16日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在工作方面，有望完成艱巨任務；巨蟹座在財運方面，需提高投資績效；至於感情，「這星座」需相互支持依靠，能享受甜甜蜜蜜的愛。





牡羊座：

工作：積極提升實力

感情：默契心有靈犀

財運：掌握財務報表

牡羊幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：處女



金牛座：

工作：完成艱巨任務

感情：相互尊重包容

財運：建立財務基礎

金牛幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹



雙子座：

工作：學習新的技能

感情：浪漫深情細節

財運：堅持誠信原則

雙子幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：魔羯



巨蟹座：

工作：保持工作動力

感情：深情永恆約定

財運：提高投資績效

巨蟹幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：天秤



獅子座：

工作：迎接挑戰任務

感情：甜甜蜜蜜的愛

財運：規避財務虧損

獅子幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：雙魚



處女座：

工作：陰霾逐漸消散

感情：相互支持依靠

財運：善於財務分析

處女幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：水瓶



天秤座：

工作：合作計畫成功

感情：幸福時刻滋潤

財運：財運進財順利

天秤幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：獅子



天蠍座：

工作：提升職業能力

感情：浪漫中的夢幻

財運：分散投資標的

天蠍幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：射手



射手座：

工作：擔任協調工作

感情：深情交織連結

財運：瞭解滿足市場

射手幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：天蠍



魔羯座：

工作：逐漸取得進展

感情：溫馨浪漫時光

財運：掌握賺取利潤

魔羯幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：金牛



水瓶座：

工作：積極工作態度

感情：甜蜜中的浪漫

財運：財源多管齊下

水瓶幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：雙子



雙魚座：

工作：問題逐漸解決

感情：溫馨甜蜜微笑

財運：加強風控規避

雙魚幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：牡羊

原文出處：小孟老師運勢／能享受甜蜜的愛！專家點名「1星座」需相互支持依靠

