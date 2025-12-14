小孟老師運勢／別亂花錢！1星座投資需靜心觀望
生活中心／綜合報導
12月14日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在感情方面，異性緣超級旺；巨蟹座在工作方面，會遇到有力人士幫忙；至於財運，「這星座」投資需靜心觀望，以免荷包失血。
牡羊座：
工作：合夥關係提升
感情：伴侶幽默開朗
財運：獲利效率提高
牡羊幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
金牛座：
工作：得到上級共鳴
感情：異性緣超級旺
財運：平衡購物支出
金牛幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
雙子座：
工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資眼光精準
雙子幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：有力人士幫忙
感情：表白的好日子
財運：懷感恩得好運
巨蟹幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：水瓶
獅子座：
工作：身份地位提升
感情：打扮性感魅力
財運：投資靜心觀望
獅子幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
處女座：
工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：資金分散投資
處女幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
天秤座：
工作：靈感創意不斷
感情：發展一段戀情
財運：把握分析投資
天秤幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：影響力大提升
感情：桃花旺感情順
財運：理財靜心觀察
天蠍幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：處女
射手座：
工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：投資理智思考
射手幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：魔羯
魔羯座：
工作：受到主管認同
感情：親切態度待人
財運：適合與人合資
魔羯幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
水瓶座：
工作：指揮權限增加
感情：自然成功結緣
財運：投機希望略增
水瓶幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛
雙魚座：
工作：誤會解釋清楚
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
雙魚幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／注意別亂花錢！專家點名「1星座」投資需靜心觀望
