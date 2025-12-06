小孟老師運勢／別亂花錢！1星座需得財見好就收
生活中心／綜合報導
12月6日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中雙魚座在感情方面，是相親大好日子；巨蟹座在工作方面，需得到指點幫助；至於財運，「這星座」需得財見好就收，以免荷包失血。
牡羊座：
工作：調好人際關係
感情：易獲異性幫助
財運：容易達成所願
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
金牛座：
工作：合夥默契十足
感情：單身把握桃花
財運：不錯投資商機
金牛幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
雙子座：
工作：朋友引見事業
感情：單身者桃花多
財運：貴人指點生財
雙子幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：處女
巨蟹座：
工作：得到指點幫助
感情：人際圈好人緣
財運：平衡投資支出
巨蟹幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
獅子座：
工作：精進溝通技巧
感情：單身適合約會
財運：得財見好就收
獅子幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
處女座：
工作：積極主動做事
感情：心事和朋友聊
財運：發現投資管道
處女幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座：
工作：克服艱深困境
感情：娛樂增加戀愛
財運：好財運多在外
天秤幸運色：金色
貴人：獅子
小人：天秤
天蠍座：
工作：獲得支援幫助
感情：愛情貴人運強
財運：長輩提供金援
天蠍幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座：
工作：讓事業有進展
感情：調整個人心態
財運：外地求財順利
射手幸運色：藍色
貴人：射手
小人：魔羯
魔羯座：
工作：長官慧眼賞識
感情：戀愛勇氣重要
財運：運用智慧理財
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
水瓶座：
工作：親切態度待人
感情：打扮漂亮性感
財運：求財有所突破
水瓶幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙魚座：
工作：提升專業能力
感情：相親大好日子
財運：投資耐性勿急
雙魚幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：雙魚
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／注意別亂花錢！專家點名「1星座」需得財見好就收
