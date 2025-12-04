小孟老師運勢／別亂花錢！1星座需謹慎投資規劃
生活中心／綜合報導
12月4日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於財運，「這星座」需謹慎投資規劃，以免荷包失血。
牡羊座：
工作：客戶溝通順暢
感情：人際關係良好
財運：貴人指點投資
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座：
工作：讓事業有進展
感情：單身豔遇旺盛
財運：謹慎投資規劃
金牛幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：天秤
雙子座：
工作：態度決定一切
感情：戀愛容易達成
財運：商品折扣優惠
雙子幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
巨蟹座：
工作：做好投資計劃
感情：結識異性朋友
財運：還清債務問題
巨蟹幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座：
工作：多閱讀有收穫
感情：朋友介紹桃花
財運：財務出現轉機
獅子幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
處女座：
工作：同事間有默契
感情：多與家人相處
財運：財運有好收獲
處女幸運色：紫色
貴人：射手
小人：水瓶
天秤座：
工作：工作進度超前
感情：打扮增添氣質
財運：薪資水準提高
天秤幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
天蠍座：
工作：事業大展長才
感情：約會機會頗多
財運：可做短期投資
天蠍幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
射手座：
工作：可望談成生意
感情：積極找尋桃花
財運：動腦開發財源
射手幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
魔羯座：
工作：事業大有助益
感情：修身自我脾氣
財運：偏財運頗為旺
魔羯幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：獅子
水瓶座：
工作：自然成功結緣
感情：改變自我內涵
財運：小投資大獲利
水瓶幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：魔羯
雙魚座：
工作：適合推新計劃
感情：自我要求形象
財運：獲得有利訊息
雙魚幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／注意別亂花錢！專家點名「1星座」需謹慎投資規劃
