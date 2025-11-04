小孟老師運勢／別傷感情！1星座需加強圓融和諧

生活中心／綜合報導



11月4日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」需加強圓融和諧，以免吵架。

牡羊座：

工作：好情緒有動力

感情：得到異性關注

財運：開始突破重圍

牡羊幸運色：白色

貴人：獅子

小人：雙子



金牛座：

工作：提高生產價值

感情：價值關係緊張

財運：忙碌賺取投資

金牛幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：水瓶



雙子座：

工作：保持冷靜應對

感情：易獲異性幫助

財運：有投資的眼光

雙子幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：金牛



巨蟹座：

工作：凝聚團隊忠誠

感情：戀愛勇氣重要

財運：靈活運用資金

巨蟹幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：獅子



獅子座：

工作：提升工作效率

感情：新的模式展開

財運：投資耐性勿急

獅子幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚



處女座：

工作：確保產品供應

感情：娛樂增加戀愛

財運：理性規劃理財

處女幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：天秤



天秤座：

工作：讓事業有進展

感情：感情圓融和諧

財運：應酬小賺禮金

天秤幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：巨蟹



天蠍座：

工作：建立個人品牌

感情：美好回憶珍藏

財運：善於財務工具

天蠍幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：處女



射手座：

工作：建立持續學習

感情：展開追求對象

財運：短線投資獲利

射手幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：魔羯



魔羯座：

工作：適合推行計劃

感情：有望約會成功

財運：得到獎助學金

魔羯幸運色：卡其色

貴人：雙子

小人：牡羊



水瓶座：

工作：事業專心一意

感情：堅定信仰追求

財運：偏財小有進帳

水瓶幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：射手



雙魚座：

工作：工作進度超前

感情：吃頓燭光晚餐

財運：自己研究股票

雙魚幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：天蠍

原文出處：小孟老師運勢／慎防感情出現裂痕！專家點名「1星座」需加強圓融和諧

