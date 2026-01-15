小孟老師運勢／別錯失良機！1星座務必留意財經消息
生活中心／綜合報導
1月15日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是金牛座在感情方面，愛情際遇頗好；巨蟹座在工作方面，能得到機密商機；至於財運，「這星座」務必留意財經消息，以免錯失良機。
牡羊座
工作：升官加薪機會
感情：燦爛甜美笑容
財運：投資瞄準時機
牡羊幸運色:亞麻色
貴人:雙魚
小人:金牛
金牛座
工作：決策很有魄力
感情：愛情際遇頗好
財運：求財積極進取
金牛幸運色:墨綠色
貴人:雙子
小人:牡羊
雙子座
工作：待人合情合理
感情：愛情甜蜜快樂
財運：發現投資方向
雙子幸運色:查特酒綠
貴人:天蠍
小人:魔羯
巨蟹座
工作：得到機密商機
感情：與異性多聊天
財運：投資不必執著
巨蟹幸運色:紫水晶色
貴人:牡羊
小人:射手
獅子座
工作：開通事業版圖
感情：激情保持長久
財運：留意財經消息
獅子幸運色:玉米絲色
貴人:獅子
小人:雙子
處女座
工作：取得小道消息
感情：療癒幸福感情
財運：舊識提供協助
處女幸運色:鉻黃
貴人:處女
小人:天蠍
天秤座
工作：說好話得人緣
感情：微笑待人友善
財運：看看投資筆記
天秤幸運色:茜紅
貴人:射手
小人:巨蟹
天蠍座
工作：工作實力提升
感情：戀情進展順利
財運：獲得意外之財
天蠍幸運色:青色
貴人:天秤
小人:水瓶
射手座
工作：上班心情愉快
感情：有心動的感覺
財運：投資思路清晰
射手幸運色:黑色
貴人:魔羯
小人:雙魚
魔羯座
工作：獲得技術支援
感情：伴侶更加支持
財運：做好投資計劃
魔羯幸運色:紫紅
貴人:水瓶
小人:獅子
水瓶座
工作：職等獲得提升
感情：愛情機會很多
財運：股票族易獲利
水瓶幸運色:熱帶橙
貴人:金牛
小人:處女
雙魚座
工作：自我技術提升
感情：多點甜言蜜語
財運：多閱讀有收穫
雙魚幸運色:黃土赭
貴人:巨蟹
小人:天秤
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
原文出處：小孟老師運勢／不要錯失投資良機！專家點名「這1星座」務必留意財經消息
