小孟老師運勢／別錯失良機！1星座務必留意財經消息

1月15日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中是金牛座在感情方面，愛情際遇頗好；巨蟹座在工作方面，能得到機密商機；至於財運，「這星座」務必留意財經消息，以免錯失良機。

牡羊座

工作：升官加薪機會

感情：燦爛甜美笑容

財運：投資瞄準時機

牡羊幸運色:亞麻色

貴人:雙魚

小人:金牛



金牛座

工作：決策很有魄力

感情：愛情際遇頗好

財運：求財積極進取

金牛幸運色:墨綠色

貴人:雙子

小人:牡羊



雙子座

工作：待人合情合理

感情：愛情甜蜜快樂

財運：發現投資方向

雙子幸運色:查特酒綠

貴人:天蠍

小人:魔羯



巨蟹座

工作：得到機密商機

感情：與異性多聊天

財運：投資不必執著

巨蟹幸運色:紫水晶色

貴人:牡羊

小人:射手



獅子座

工作：開通事業版圖

感情：激情保持長久

財運：留意財經消息

獅子幸運色:玉米絲色

貴人:獅子

小人:雙子



處女座

工作：取得小道消息

感情：療癒幸福感情

財運：舊識提供協助

處女幸運色:鉻黃

貴人:處女

小人:天蠍



天秤座

工作：說好話得人緣

感情：微笑待人友善

財運：看看投資筆記

天秤幸運色:茜紅

貴人:射手

小人:巨蟹



天蠍座

工作：工作實力提升

感情：戀情進展順利

財運：獲得意外之財

天蠍幸運色:青色

貴人:天秤

小人:水瓶



射手座

工作：上班心情愉快

感情：有心動的感覺

財運：投資思路清晰

射手幸運色:黑色

貴人:魔羯

小人:雙魚



魔羯座

工作：獲得技術支援

感情：伴侶更加支持

財運：做好投資計劃

魔羯幸運色:紫紅

貴人:水瓶

小人:獅子



水瓶座

工作：職等獲得提升

感情：愛情機會很多

財運：股票族易獲利

水瓶幸運色:熱帶橙

貴人:金牛

小人:處女



雙魚座

工作：自我技術提升

感情：多點甜言蜜語

財運：多閱讀有收穫

雙魚幸運色:黃土赭

貴人:巨蟹

小人:天秤

