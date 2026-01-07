小孟老師運勢／天秤座偏財運頗旺！2星座迎轉機「有貴人」

生活中心／綜合報導

今日是1月7日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日天秤座偏財運頗為旺，2星座財運也不錯，魔羯座獲貴人指點投資，雙魚座則是財務出現轉機。

01.07(三)





牡羊座

工作：做好投資計劃

感情：修身自我脾氣

財運：還清債務問題

牡羊幸運色:雪色

貴人:巨蟹

小人:天秤



金牛座

工作：可望談成生意

感情：積極找尋桃花

財運：財運有好收獲

金牛幸運色:桃色

貴人:獅子

小人:天蠍



雙子座

工作：工作進度超前

感情：自我要求形象

財運：薪資水準提高

雙子幸運色:海綠

貴人:天蠍

小人:魔羯



巨蟹座

工作：多閱讀有收穫

感情：改變自我內涵

財運：小投資大獲利

巨蟹幸運色:灰藍

貴人:射手

小人:處女



獅子座

工作：適合推新計劃

感情：打扮增添氣質

財運：獲得有利訊息

獅子幸運色:薰衣草紫紅

貴人:水瓶

小人:雙子



處女座

工作：客戶溝通順暢

感情：人際關係良好

財運：謹慎投資規劃

處女幸運色:中青紫紅

貴人:魔羯

小人:雙魚



天秤座

工作：事業大有助益

感情：結識異性朋友

財運：偏財運頗為旺

天秤幸運色:沙褐

貴人:雙魚

小人:牡羊



天蠍座

工作：事業大展長才

感情：戀愛容易達成

財運：可做短期投資

天蠍幸運色:藍色

貴人:天秤

小人:射手



射手座

工作：同事間有默契

感情：多與家人相處

財運：動腦開發財源

射手幸運色:淺天藍

貴人:金牛

小人:水瓶



魔羯座

工作：讓事業有進展

感情：單身豔遇旺盛

財運：貴人指點投資

魔羯幸運色:象牙色

貴人:雙子

小人:金牛



水瓶座

工作：態度決定一切

感情：約會機會頗多

財運：商品折扣優惠

水瓶幸運色:暗橙

貴人:牡羊

小人:巨蟹



雙魚座

工作：自然成功結緣

感情：朋友介紹桃花

財運：財務出現轉機

雙魚幸運色:鮭紅

貴人:

處女 小人:獅子

