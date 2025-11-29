小孟老師運勢／天秤職場加分 魔羯財運需謹慎

生活中心／綜合報導

11 月 30 日星座運勢曝光！清水孟國際塔羅 小孟老師 解析 12 星座今日在工作、感情與財運上的整體走向，同時公布專屬的幸運色、貴人與小人。其中，金牛座在感情方面溫馨甜蜜，與伴侶互動和諧，是能明顯感受到愛意的一天；而天秤座在工作上表現突出，具備成為領導幹部的機會，適合承接新任務；至於財運部分，魔羯座需特別注意資產風險，避免因大意造成損失。



牡羊座：

工作：補充專業知識

感情：關懷溫暖心房

財運：得到貴人協助

牡羊幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：雙子



金牛座：

工作：耐力佳好脾氣

感情：充滿愛之溫馨

財運：規劃賣房獲利

金牛幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：獅子



雙子座：

工作：有利出差旅行

感情：相親大好日子

財運：確保財務安全

雙子幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：雙魚



巨蟹座：

工作：善合作不藏私

感情：體現關愛之心

財運：財富穩定成長

巨蟹幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：水瓶



獅子座：

工作：看懂需求市場

感情：順其自然強運

財運：新的投資消息

獅子幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：雙子



處女座：

工作：減化工作流程

感情：有心動的感覺

財運：投資紅利增多

處女幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天蠍



天秤座：

工作：成為領導幹部

感情：進行新的任務

財運：輕鬆賺取財富

天秤幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：魔羯



天蠍座：

工作：貴人出面幫忙

感情：適合主動放電

財運：研究財務報表

天蠍幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：處女



射手座：

工作：持續面向未來

感情：耍性感添浪漫

財運：投資穩當獲利

射手幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：射手



魔羯座：

工作：做事積極熱情

感情：充滿濃濃愛意

財運：避免資產風險

魔羯幸運色：卡其色

貴人：天秤

小人：巨蟹



水瓶座：

工作：專注專長領域

感情：放鬆心情相處

財運：加強投資監管

水瓶幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天秤



雙魚座：

工作：掌控處理局面

感情：體現真愛溫馨

財運：儲蓄投資獲利

雙魚幸運色：綠色

貴人：處女

小人：牡羊

原文出處：小孟老師運勢／金牛人緣爆棚、天秤職場加分 魔羯財運需謹慎

