小孟老師運勢／天蠍座正偏財運勢佳！巨蟹座易擦出愛情火花

12月2日（週二）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日天蠍座、處女座財運方面獲財神爺眷顧，其中天蠍「正偏財運勢佳」，處女「錢滾錢獲利快」。感情運勢方面，摩羯有女性貴人運，巨蟹座則是有機會擦出愛情火花。





12.02(二)

牡羊座：

工作：帶動大家情緒

感情：風趣幽默開朗

財運：金錢收支平衡

牡羊幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：天秤



金牛座：

工作：幽默風趣開朗

感情：自然大方好感

財運：金錢周轉順利

金牛幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：獅子



雙子座：

工作：大家一起公益

感情：人際關係熱絡

財運：營銷獲利有望

雙子幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹



巨蟹座：

工作：計劃大膽執行

感情：擦出愛情火花

財運：適合大筆買賣

巨蟹幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：處女



獅子座：

工作：勇於開拓業務

感情：易被異性關心

財運：薪資加薪有旺

獅子幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙魚



處女座：

工作：成功得成就感

感情：為人好評不斷

財運：錢滾錢獲利快

處女幸運色：白色

貴人：雙子

小人：天蠍



天秤座：

工作：投資公益事業

感情：有氣質吸引力

財運：主動向外開發

天秤幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：魔羯



天蠍座：

工作：心態平和友善

感情：表現大方俐落

財運：正偏財運勢佳

天蠍幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：雙子



射手座：

工作：真心展現誠意

感情：趁機表露心跡

財運：可望擴大投資

射手幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：金牛



魔羯座：

工作：意料驚喜發生

感情：獲得女性貴人

財運：儲蓄不斷增加

魔羯幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：射手



水瓶座：

工作：良好工作表現

感情：兩方情同意合

財運：控制購物慾望

水瓶幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：水瓶



雙魚座：

工作：保持清醒頭腦

感情：喜歡相親對象

財運：積蓄豐厚不斷

雙魚幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：牡羊

